6/7台北小巨蛋全面開放　黃珊珊：場館若有本土確診「快速封」

▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

疫情趨緩，北市副市長黃珊珊1日宣布，6月7日原則上北市場館解禁，包括小巨蛋都符合疫情指揮中心規定，原則上都開始開放，場館、門票有半價優惠，鼓勵藝文團體多辦活動，校園部分明在與各界討論開放時間；但是一旦發生本土病例，會快速地封閉。



根據台北市政府的第三波解封原則，6月1日起解除門禁管制，維持社交距離，無法則戴口罩，鼓勵一線同仁配戴口罩，口罩由市府提供，落實室內實名制。若6月7日前無新增本土個案，將恢復老人共餐服務，反之則維持不共餐。6月7日起解封原則依中央規定辦理，並取消本市活動人數限制，如小巨蛋主場館恢復活動舉辦。



黃珊珊強調，但是全面解封情況下，昨天國際新增確診又高達12萬人，國際疫情在上升情況下，國內一片歡天喜地解封動作，還是很憂心，明天疫情小組會針對北市解封之後假如要立刻再封，做一次演練。



黃珊珊說，北市會用彈性很大的狀況，受疫情影響會進一步封，「晴天的時候不用打傘，陰天要把傘放身上，雨天要把上能撐傘」，「解跟封」都要非常彈性、要急速的應變，疫情趨緩後快速的解，但是一旦發生本土病例，會快速的封；另外若境外一旦開放，中央開放商務人士進來後，北市會以快速應變方式來處理封的問題，「我今天解了，我明天可能就封」會務實看待。

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