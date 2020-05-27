吃檸檬蛋糕賀「歸零」　黃珊珊：沒有要跟誰拚場

▲黃珊珊吃檸檬蛋糕。（圖／記者楊亞璇）

記者楊亞璇／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊27日在記者會大啖庇護工場的檸檬蛋糕，慶祝「歸零」，由於庇護工場營業額與去年同期相較下降892萬餘元，黃珊珊也推銷北市庇護工場，呼籲企業支持身心障礙者。

黃珊珊說，北市有43家庇護工場，6000個工作機會，也是蠻大的受災戶，目前有13家庇護工場營業額，下降20%，希望大家打1999聯絡，後疫情時代希望企業支持身心障礙者。

根據勞動局統計，109年1至3月的營業額與去年同期相較，整體下降892萬餘元，其中有13家庇護工場營業額下降幅度達到20%以上，確實災情慘重。沒有顧客上門，身心障礙員工更是憂心，頻問主管會不會倒店，那怎麼辦？

黃珊珊指出，企業因為居家防疫，線上辦公，也不訂便當，庇護工場的餐盒銷不出去，從去年三十幾萬下降到十幾萬；設置在醫院的庇護工場因為管制嚴格，營業額也下降，母親節檔期，民眾訂購了庇護商品，送給長照機構中的老人，很願意支持庇護工場的產品，相信民眾對庇護工場的產品有一定信心跟熱度。

▲黃珊珊說明疫情。（圖／記者楊亞璇）

黃珊珊呼籲，現在都一直歸零，希望大家一起來支持，可以選擇因為疫情改量過的商品，食衣住行通通都有，包含洗衣、加油站、洗車中心都有，這波疫情因為大家都宅在家，加油量下降，當然沒有去洗車，都會對庇護工場的營業額造成衝擊。

黃珊珊指出，今年還有庇護工場的商品專車，可以把車開到公司總部直接試吃，鼓勵員購，公司也可以採購送給顧客，歡迎各大企業邀約，擔心還是要宅在中，很多東西可以帶回家自己煮。

被問及是否參考CDC「業配」模式，黃珊珊指出，沒有辦法業配，這是北市的庇護工場，勞動局長期輔導和補助的，都自給自足，因為疫情影響太大、雪上加霜，沒有要跟誰拚場的意思，希望大家幫忙庇護工場。

黃珊珊說，她自己家裡過生日一定會訂喜憨兒，洗車一定去陽光，變成生活習慣的話，沒有時間或沒有辦法常常捐錢，去買東西也是幫忙，另外身障者要的是尊重而不是補助，希望用以一己之力，賺到應該賺的錢，他們需要工作的快樂跟尊嚴。