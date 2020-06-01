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墾丁周末遊客擠爆！業者受驚：10幾年沒看過這種人潮　盼陳時中一件事

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墾丁周末遊客爆滿！業者驚：10幾年沒看過這種人潮　盼陳時中一件事。（圖／東森新聞）

▲南灣沙灘周末都是遊客。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

阿中牌奏效！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周才去過墾丁，這周末墾丁真的是人潮爆滿，連附近的後壁湖海產業者也是笑咪咪，直呼這兩天生意多了5成；飯店業也一樣，周末住房客滿，端午訂房也提升至8成。業者也向陳時中祈求一件事，台灣客才會再來墾丁趴趴走。

墾丁南灣周日再現人潮，不少家長帶小朋友來踏浪玩沙，這兩天遊客多到連水上業者都嚇壞。業者潘豐田說，「我也是受到驚嚇，很久了，十幾年沒看到這種人潮，而且都台灣人，沒有外國人。」一名女遊客表示，「待在家裡悶太久了，所以就出來走走。」

請繼續往下閱讀...

就連後壁湖的海產一條街，這兩天都是人潮滿滿滿，客人多到得排隊。老闆忙中受訪，臉上都笑咪咪，「這兩天生意很好，差不多多上5成！」另名業者也說，人潮回流約5成。

▼南灣沙灘周末都是遊客。（圖／東森新聞）

墾丁周末遊客爆滿！業者驚：10幾年沒看過這種人潮　盼陳時中一件事。（圖／東森新聞）

▼後壁湖海產一條街這兩天都是人潮滿滿滿。（圖／東森新聞）

墾丁周末遊客爆滿！業者驚：10幾年沒看過這種人潮　盼陳時中一件事。（圖／東森新聞）

台灣防疫有成，加上墾丁空曠，悶壞了的台灣遊客周末湧入墾丁，也讓飯店業者感受最深。墾丁夏都沙灘酒店副總邱顯順表示，陳時中來墾丁也帶動很多人潮，飯店周五、周六、周日幾乎都客滿，6月住房率也提升到8成。屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，民宿業業者業績也持續在成長中，非常感謝陳時中部長，還有防疫五月天的蒞臨。

阿中效應果真不同凡響，墾丁附近的景點海生館也湧入不少親子客，為了感謝抗疫英雄，海生館也祭出優惠。海生館海景企劃部副理毛智瑋說，醫護人員入館帶上自己的工作證，就可享有6月30日之前免費入館優惠一次。

久違的人潮擠滿墾丁，從路上的車潮就能感受到，業者說，端午訂房率不錯，也希望阿中部長暫時別解禁國外客，讓疫情穩定下來，台灣客才會再來墾丁趴趴走。

▼墾丁路上都是車潮。（圖／東森新聞）

墾丁周末遊客爆滿！業者驚：10幾年沒看過這種人潮　盼陳時中一件事。（圖／東森新聞）

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