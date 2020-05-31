26歲小開酒駕撞死人！BMW載2妹狂歡　家屬慟：整個人都變形了

記者柯沛辰／綜合報導

台中市26歲陳姓小開到KTV喝酒狂歡，31日凌晨駕駛345萬BMW名車，準備載2名年輕女子返家。不料途中遇到警方盤查，竟一路加速逃逸，在中清路三段撞上一輛白色轎車，導致車上51歲張姓男駕事傷重不治。稍早台中地檢署聲押獲准，而陳男也被起底，家中是做工程起家，這次開媽媽的名車出門，卻奪走一條人命。

死者家屬一早回到事故現場，情緒悲痛至極。家屬氣憤地說，「那個車子撞成那樣，看了真的於心不忍，對方至少要出來道歉吧，把那個車子夾得那麼扁，整個人變形都不像人了，腦部都流血了，連耳朵都流血，面目全非了。」

▲家屬強忍悲痛，回到現場招魂。（圖／東森新聞）

死者前妻表示，張男的媽媽過世還不到一年，不料張男竟在下班回家途中喪命，「監視器後面那個真的是，一瞬間碰一下就過去了，太恐怖了，媽媽就是去年過世，阿還沒對年，然後昨天他又走了…」

凌晨1點19分，陳男駕駛BMW名車準備返家，車上載著23歲蔡姓、鄧姓女子，從中清路三段往沙鹿區方向行駛。不料開到大雅區大華國中前路口時，因為停等紅燈違規超線、侵入機車停等區，引起2名巡邏員警注意、主動上前盤查。

▲陳男是工程公司小開，開母親的名車出門，卻奪走一條人命。（圖／東森新聞）

當時陳男未依規定停車受檢，而是踩油門加速逃逸，一路向前疾駛，結果意外追撞一輛白色轎車，導致對方車輛遭撞後，又失控撞擊路邊2輛轎車，車體損毀變形，51歲張姓男駕駛受困車內，送醫後不治身亡。

消防獲報抵達，BMW車上2名女子多處擦挫傷，被送醫救治。原先追不上BMW的員警立即將陳男逮住，並進行酒測，結果酒測值高達0.25毫克，隨後將人帶回派出所問訊，依公共危險罪送辦。

▲張男的白色轎車被撞得面目全非，整輛車扭曲變形。（圖／東森新聞）

大雅交通分隊長許家瑜表示，陳男在市區KTV喝酒後，往沙鹿方向海線住家行駛，「我們員警在後方追隨約200公尺，在中清中山路口就停止了，沒再繼續追逐。」

據了解，陳姓男子在家族企業工作，是工程公司小開，他駕駛的那輛白色BMW6系列，一輛要價345萬起跳，是母親所有。台中地檢署複訊後，認為陳男可能有逃亡或勾串證人之虞，31日晚間向台中地方法院聲請羈押獲准。

▲台中地院31日晚間裁定羈押陳男。（圖／東森新聞）

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