21歲小弟「打赤膊蹲化糞池」徒手清！他巡工地見這幕　一聊猛讚：由衷佩服

▲年輕小弟徒手挖化糞池，讓原PO也敬佩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天巡工地，40年化糞池重見天日。」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼文，說他巡工地的時候，看到一位21歲的年輕小弟在清化糞池，而且不怕髒臭，直接徒手伸進去清理。這樣不怕吃苦的年輕人，讓網友紛紛大讚，「現在有工作態度的孩子真的很少了！老闆要珍惜」、「認真工作、負責任的態度讓人讚賞。」

這位男網友文中透露，40年的化糞池終於重見天日，功臣就是21歲的年輕小弟，「但是讓我難以想像的是眼前這位年輕人，21歲……為了效率徒手伸進化糞池清理，也許有人覺得髒，但是我看到的是態度。」他還貼出當時跟年輕小弟的對話：

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原PO：為什麼不用鏟子？

年輕小弟：鏟子太慢！

原PO：有沒有女朋友？

年輕小弟：沒有！

原PO：以後如果有不要讓她知道你今天來挖大便。

年輕小弟：如果女朋友知道，然後不要我，我也沒關係！

▲原PO巡工地看到這一幕相當感動。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO忍不住感慨，說這個小弟長得酷酷的，他雖然不知道對方過往跟經歷，也覺得小弟手腳不夠快，但衷心佩服那種態度。男網友表示，以往他遇到不長進的學徒，都會分享自己創業初期曾經下過化糞池止漏的經驗，教誨學徒「有什麼苦不能吃？」但是看到年輕小弟，讓他直呼「我由衷佩服這位年輕人，做別人所不能做，以這個態度未來大有前途……」

看到貼文後，其他網友也忍不住點讚，「真的不要瞧不起做工的，因為你現在享有的生活便利，都是這些人你才有的」、「家裡曾經有次更新化糞池，真心覺得敬佩施工人員」、「我也常挖，但我死都不敢徒手……佩服」、「辛苦了，真的很優秀，肯吃苦，以後也有一片天」、「這種工作精神，有缺人的公司可以考慮」、「有這種工作態度的人不多了。」

不過也有人提醒最好不要徒手挖，而且不是髒不髒的問題，「受傷感染了很麻煩，工作還是要保護自己」、「問題不是臭，是會不會細菌感染」、「我是覺得危險，如果有硬的東西割破手，污染物進手裡就得不償失了」、「其實前輩應該要教他，安全重要，很多工作不能圖快圖方便。」