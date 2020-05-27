孩子丟吸盤球「吸力超驚人」！　他忍2年崩潰：買到什麼黑科技

▲ 吸盤球吸力驚人。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

相信許多人小時候應該都玩過黃綠色的「吸盤球」，除了當作娛樂，老師們也會拿來當上課教具使用。一名網友表示，孩子2年前不小心把吸盤球丟到天花板上，就再也拿不到了，直至今日仍維持現狀，讓他好奇是不是買到「外星黑科技」。

「不知道是不是買到外星黑科技！」一名網友在臉書「爆廢公社」發文，只見他所貼出的圖片中，天花板上黏了一顆「吸盤球」，原來那是2年前被孩子丟上去的。原PO原想說球應該會自己掉下來，沒想到吸盤吸力超強，一黏就是2年了。

請繼續往下閱讀...

▲就這樣俯視著全家人2年。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，網友們笑說吸盤球品質超好，根本真材實料，「決定定居在上面，還是上面空氣卡好」、「會不會拿下來整個天花板崩塌」、「其實上面已經發展出一個星球世界了」、「沒想到可以忍受它2年」。

不少網友也分享起家中類似的場景，像是把水球或是濕衛生紙團丟到天花板上，同樣也就這樣維持了7-15年之久。

其他人則是搭上時事笑說，吸盤球的形狀像極了冠狀病毒，「全世界都在找的新冠病毒發源地原來是你家」、「這個要等到疫苗開發出來才會掉下來，記得要隔離十四天，然後要保持1.5公尺喔」、「來自冠狀病毒的窺視」、「附著力驚人」。

►過期票券復活了！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉！