便當店湯桶一撈「厚實大昆布」超有料！　6千人吐爆：精華都煮進去了

▲ 原PO在湯桶裡撈到異物。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣許多便當店都提供自助的飲料和熱湯，不過開放空間中客人來來往往，還是要多注意一下衛生。一名網友就在店家的湯鍋裡撈到一條超完整的抹布，滿滿精華讓眾網友們都看傻了，原PO還戲稱是「中式昆布湯」無誤。

「前面的客人喝到Chinese昆布湯就sorry囉！」網友日前在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，只見他人位於便當店湯桶前，怎料大湯杓一撈，貢丸湯裡竟藏著一條綠色的抹布。由於綠色抹布遠看和昆布有幾分相似，還被原PO嘲諷根本是「中式昆布湯」。

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▲「精華」都在這裡了。（圖／翻攝自爆怨公社）

恐怖照片上線後，眾人驚呼「昆布的爸爸，抹布」、「已經擦拭過多少滷汁」、「精華都煮進去了」、「我猜本來是放在旁邊給客人擦的，不知道哪一個沒道德的弄下去的」、「感覺是放在旁邊，被弄掉進去的」。

還有網友說，像這種自助式的湯和飲料他們都不太敢裝，「自助湯少喝，知道為什麼了吧」、「這種公眾湯我是不喝的，看過太多不衛生的行為」、「這只是冰山一角」。

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