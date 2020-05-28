媽手機壞了「她裝不在意」　偷買新機給驚喜...回家一看秒暈：傻瓜母女啊

▲媽媽說手機壞了，原PO因為想給驚喜，所以先假裝沒有任何表示。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

母女心電感應！有女網友稱，媽媽日前向她表示手機壞掉了，但她裝作沒放在心上，想之後再偷偷買一支給驚喜。沒想到她隔幾天帶著手機回家，眼前一幕讓她哭笑不得！網友們看完也都笑說「真母女」、「是我我會哭出來」。

「我要抱怨我跟我媽這對傻瓜母女......。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示，媽媽日前告訴她自己手機壞了，但她為了給媽媽一個驚喜，所以先假裝不當一回事。

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等到原PO自行幫媽媽挑了一支新手機，帶回家準備讓媽媽感動一波時，卻發現對方已經買了一支一模一樣的新機了，「很棒......。」

▲母女心連心，買到同款手機 。（圖／原PO授權提供）

面對網友提問「該不會還在同一間店購買的？」對此原PO回應並非同一間，不過兩家店距離也在100公尺內，差不了太遠。

網友們看完紛紛回應「果然是母女」、「那就互相送對方手機，然後一起使用母女機吧」、「如果是我女兒，我會哭出來」、「真母女」、「有默契」、「可以確定真的是媽媽親生的」、「太好笑了，顏色也一樣」、「可以便宜賣我喔」。

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