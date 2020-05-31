送員工iPhone...陸網批「不愛國」瘋抵制！　餐廳老闆急道歉「改送華為」

▲上海石鍋魚店老闆獎勵iPhone，被網友罵翻，緊急改送華為。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情後，許多餐廳受到影響業績下滑。上海一間石鍋魚餐廳4月業績不降反升，老闆開心送了蘋果手機給員工。但卻被大陸網友狂罵「不愛國」，要抵制消費，老闆緊急改送華為。

網友「濤哥（石鍋魚）」日前在抖音發影片，由於上海石鍋故事南橋店4月營業額超達成，比疫情爆發前還好，因此獎勵優秀員工一人一部iPhone11手機，做為員工的鼓勵，並且感謝全體員工付出，員工的開心戴著口罩都可以看得出來。

沒想到影片發出之後，卻引起了大陸網友不滿，批評老闆贈送蘋果手機，「本來想去嚐嚐的，一看到發蘋果手機，立馬不想去了，叫親戚朋友都不要去了，讓它倒閉」、「就憑你買蘋果手機獎勵給員工！我祝福你生意倒閉！看你那麼愛秀」、「評論竟然比點讚多，被噴的體無完膚」、「是XX中國人嗎」。

老闆濤哥緊急留言道歉止血表示，因為看到員工原本用的是蘋果手機，沒有多想，想說員工使用方便，就買了蘋果當禮物，後來認知到行為錯誤，「我就換華為支持國家」。

濤哥也發了一條抖音影片，是在通訊行更換手機的畫面，「手機已換華為，網路力量太強大了，支持國貨的聲音太強大了」。他也透露，以前也曾送過華為，主要考慮員工本來是用蘋果，換蘋果也方便一點，最後經過協商都更換為華為。

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