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蘋果再度下殺iPhone價格！　美官網iPhone XR開始跳樓清倉

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▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲美國官網對iPhone XR進行新一波降價。（圖／記者林世文攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果美國官網 iPhone XR 推出降價優惠，並推出256 GB容量機型，目前還不確認是否為暫時性促銷，較正常價格低了100～120美元，約降價了16％。推測蘋果可能正在為5G手機開路，清倉當前的4G手機，或者在疫情期間刺激消費。

‌iPhone XR‌ 在去年9月曾經降價一波，當時256 GB型號也隨之停產，儘管目前推出的256 GB只有黑色，但大幅降價仍然對於消費者有極大的吸引力。

．  64GB：499美元，低於目前的599美元價格和749美元的初始價格
．128GB：539美元，低於目前的649美元價格和799美元的初始價格
．256GB：629美元，低於目前的749美元價格和899美元的初始價格

▲。（圖／美國Apple官網）

▲iPhone XR價格下降。（圖／美國Apple官網）

蘋果表示，這系列 iPhone XR 為翻新的機型，也都經過徹底檢查、測試、清潔和重新包裝，並附有全套全新配件，且安裝上新電池並更換了外殼，與全新的手機一般。這批 iPhone‌ XR 都具有 Apple 的一年保固，自交付日生效，可以透過AppleCare+將保固時間延長。

不過目前台灣官網的 iPhone XR 仍維持原價，價格上並沒有更動，推測或許蘋果為了清倉，很快也會在台灣再推出一波促銷活動。

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