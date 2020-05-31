13吋MacBook Pro推出快1個月　蘋果悄悄在這個升級價漲1倍

▲蘋果5月發表新的13吋MacBook Pro，但台灣上市時間未定。（圖／翻攝自Apple官網）

記者紀佳妘／綜合外電報導

蘋果（Apple）5月初發表新13吋MacBook Pro，台灣上市時間未定，不過外媒最新揭露，蘋果悄悄在官網上調整MacBook Pro的RAM加購價，價格翻倍漲，以美國為例，8GB的RAM升級到16GB的RAM，價格也從100美元漲至200美元。

Apple在5月初發表新版本13吋MacBook Pro筆電，加入新的巧控鍵盤（Magic Keyboard），且儲存空間也增加了2倍，標準配備容量256GB起跳，同時搭載4核心處理器、Touch ID、Retina顯示器等，售價為4萬1,900緣起，但台灣並未在首波發售的名單之內，因此上市時間未定。

根據Apple美國官網顯示，13吋MacBook Pro筆電原先搭配的是8GB記憶體（2133MHz LPDDR3），若要選購16GB記憶體，以前價格要多100美元，如今漲至200美元。

除了美國外，《MacRumors》報導指出，該款筆電在德國官網售價上，若加價選購16GB記憶體，價格從125歐元漲至250歐元，而英國加購價格也從100英鎊漲至200英鎊。

報導也指出，到目前為止，Apple Mac其他系列的產品，尚未有漲價的情況；以往零組件價格波動通常是供應出現變化，推估蘋果入門款MacBook Pro RAM供應商可能受到疫情或其他因素影響，使得記憶體短缺或成本增加的情況發生。

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