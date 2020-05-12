向防疫人員致敬　桃園4景點即日起迄年底享免費入園

▲向防疫人員致敬，桃園4景點免費入園。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為感謝「軍警消、醫護、藥師、社工師、醫院志工、救護」等防疫人員，於新型冠狀病毒疫情期間，嚴守防疫第一線崗位之辛勞，並默默守護國人健康的付出，即日起至2020年12月31日，持有上述證明文件之防疫人員，凡至後慈湖園區、小烏來天空步道、天空繩橋及宇內溪水域區者，皆可享免費入園參觀。

觀旅局長楊勝評表示，中央安心旅遊補助方案目前仍在研議中，觀旅局預計搭配中央政策推出桃園電子旅遊券加碼方案，凡住宿桃園合法旅宿加碼發送500元電子遊旅券（每房限領一份），內容包括200元旅宿業抵用券（可直接折抵房價），以及300元店家抵用券，可在經發局招募店家進行折抵，初步以商圈及觀光工廠為主。目前觀旅局正進行採購程序，配合中央疫情指揮中心之旅遊規範，6月中即可啟動發送作業。

目前交通部正規劃安心旅遊認證標章，觀旅局會持續與交通部保持聯繫，研議如何遵循標章規範，並針對旅遊方面加碼振興，未來下半年亦會配合活動推出旅宿業搭配方案。此外，有關移工居家檢疫所需求的平價防疫旅館，市府已協調第4家、第5家防疫旅館，費用每人每日約1,500元，可提供約100間房間讓外籍移工入住。

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