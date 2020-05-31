車上有安全帽不戴！他寧願被開單「爽快簽名」　網一看秒懂苦衷：超臭

▲ 安全帽變小水池 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

我國為降低道路事故損傷、死亡率，於民國86年立法強制機車族配戴安全帽，否則將會處以台幣500元罰鍰。不過有網友明明手邊就有安全帽，卻因為「積水」寧願被警察開單。照片曝光後，不少網友都秒懂他的苦衷。

一名男網友日前在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張照片，表示他在騎車時被警察攔下，對方開了一張「未戴安全帽」的罰單。不過令警察感到疑惑的是，原PO車上明明掛著一頂安全帽，為何卻不戴，要冒著被開單及受傷的風險？

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然而真相一出後，不少機車騎士都相當有感、認同。從原PO所貼出的照片中可見，安全帽因為開口朝上掛在機車上，帽子裡積了滿滿一池雨水，這讓他崩潰表示「寧願被開單也不要戴」，隨後也爽快簽名。

▲網友反應兩極。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

7千多名網友留言表示，「我也會選擇被開」、「真的死都不戴！這樣戴上去太噁了」、「戴了頭應該超臭」。不過也有人認為怕臭的話可以先拿塑膠袋墊在帽裡再戴上，回家後把襯墊拆下來洗乾淨就好了，沒有必要和錢過不去。

此外，「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定，「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。」畢竟道路上突發狀況太多、無法預測，還是戴著安全帽讓生命多一分保障才好。

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