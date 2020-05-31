連勝文質疑美台「懲罰香港」　批蔡英文：拚台獨為真、挺港獨為假

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中國大陸人大通過「港版國安法」後，總統蔡英文表示未來可能停止適用部分港澳條例條文，被解讀放棄香港。對此，國民黨智庫董事長連勝文30日在臉書指出，「拚台獨為真、挺港獨為假」。

連勝文表示，不論是美國打算採取總統川普所言「強而有力」的回應，或蔡英文於臉書第一時間宣告可能停止適用港澳條例，即把香港視為大陸，把香港人當作大陸人，這都讓他懷疑，到底是懲罰大陸，還是懲罰香港？是修理大陸官員，還是修理香港百姓？

連勝文指出，若美國以取消香港特殊待遇懲罰大陸，先不要說美國每年從香港賺取大量的貿易順差，在香港，有多少跨國五百大企業及華爾街投行的亞洲總部？還有超過上千家的基金公司，無數的大中小型的貿易商，擁有不知道多少資產，養了無數高薪的洋行大班，去中環走一走，就可看出事實，「除非美國決定要打七傷拳，我真的不知道美國要如何做，才不會傷到自己，以及幫這些美資企業打工的港人，甚至台灣人？」

連勝文認為，蔡英文政府完全低估香港對台灣的重要性，香港是台灣海外最重要的金融及轉口貿易的據點，同時台灣本地有多少港資企業，是跨國企業位於香港亞洲總部旗下的子公司？特別是金融業、精品業、娛樂業，貿易商，「若是把他們全部認定為陸資，恐怕台灣自己都天下大亂！」把一天有十幾二十班的國泰航空變成陸資，那台港航權需不需要重新談？把香港上市且列為雙總部之一的匯豐銀行列為陸資銀行，在台灣難道沒管理上的困難？或陳奕迅、鄧紫棋都要變成大陸歌手？

連勝文說明，台灣每年有大量高消費的香港觀光客前來，台灣本身也是香港前三大的觀光及商務客來源，兩地會展活動頻繁、交流緊密，一但把港人認定為大陸人，把港資認定為陸資，這是幫台灣製造麻煩，所以蔡英文臉書所言引起許多爭議，雖然不斷自圓其說，但第一時間所反應出來的真實想法，就是「拚台獨為真、挺港獨為假」，也說明綠營政客對港人的愛與支持，只有到今年總統選舉1月11號下午4點為止。

連勝文提到，在香港工作與商務往來超過20年，香港就是他另一個家，在香港各行各業、各種背景的朋友很多，過去一年中，透過與不同立場的朋友對話，更加相信在面對不同的意見時，採取一言堂或尊重與溝通，會產生不同結果，多些包容，就不會把較偏激的意見，放大成焦點，反而吸引更多人的注意與討論，造成更多衝突。

連勝文還說，國際社會若要幫助香港，維持香港的自由穩定與繁榮，應敦促大陸當局實現香港基本法中有關雙普選的宣示，畢竟是列入香港基本大法中的方向，是多數港人所期待的發展，也是解決許多社會矛盾的關鍵，雖然香港過去百年歷史的因素，在選舉制度設計上，有比較複雜的挑戰，但相信以港人素質之高，可順利推動相關制度，這也將是徹底解決香港動盪不安的根本性做法。