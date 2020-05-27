丈夫6年前硬上繼女「逼走上絕路」　酒醉歹念再起染指小女兒…慘遭妻兒勒斃！

▲妻子與孩子受夠丈夫想染指女兒，合力將他勒斃。（圖／示意圖／翻攝123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

狗急會跳牆、人急可能會做出瘋狂的事情。印度旁遮普邦日前發生一起家庭悲劇，一名長期酗酒的男子在喝完酒之後返家，試圖想要性侵自己的最小女兒，妻子與繼子看不過去，加上長期忍受家暴，聯手將男子勒死。警方調查後得知，男子過去也曾性侵一名女兒，未料在坐牢期間，女兒就選擇輕生，因此妻子與其他的小孩內心都相當怨恨。

根據《India Times》報導，23日該地區一名46歲的男子在酒醉回家後，竟想要對自己的15歲女兒非禮，一旁的妻子與20歲繼子見狀，三人扭打在一起之後，妻子忍無可忍的拿了電線將男子直接勒斃。警方事後調查發現，該名男子與妻子是二次婚姻，妻子在之前的婚姻中有兩個孩子，但2014年男子涉嫌性侵繼女，為此入獄6個月，但在期間繼女因為走不出陰影，選擇輕生。

上週男子喝酒後返家，又再度對15歲的女兒動起歹念，試圖想要性侵，妻子與繼子見狀，三人爆發激烈口角、肢體衝突，接著妻子疑似因為忍受太久，跟繼子拿了電線將丈夫活活勒死。

如今女子跟自己的孩子雖然受到了心靈壓力的解脫，但仍需要面對《印度刑法典》320條謀殺終身或無期徒刑＋罰款罪進行審判。

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