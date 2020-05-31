暴徒縱火燒銀行！美非裔男淡定懇求「別燒我的店」：貼紙條都沒用

▲美明尼蘇達州一名非裔男子經營的清真雜貨店，差點慘遭民眾襲擊。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國明尼蘇達州白人警官強押非裔男子佛洛依德（George Floyd）頸部跪地致死，引爆全美民眾上街示威、包圍白宮；然而卻有示威民眾放火燒雜貨店、趁火打劫，就連索馬利亞裔男子也深受其害，儘管在店面玻璃貼上「非裔老闆」字樣標誌，仍劫數難逃！

35歲的索馬利亞裔男子穆罕默德‧阿卜迪（Mohammad Abdi）在明尼亞波利斯經營一間清真雜貨店，當30日凌晨看著示威民眾點燃郵局、富國銀行（Wells Fargo）頂樓，不得不擔心自己苦心經營的雜貨店也慘遭祝融、生計大受影響。

最後，阿卜迪決定為自己經營的店面「挺身而出」！他淡定地走向手持武器的民眾後說道，「這裡是我的店面，而且我在這件事裡什麼也沒做，請你們行行好」，並目送示威民眾離開。

阿卜迪為顧店徹夜未眠，且還得擔心自己在城市西南角經營的另間雜貨店、以及A&D生鮮市場。

阿卜迪向《路透社》表示，他在2004年時為躲避戰亂摧殘，選擇從家鄉索馬利亞逃到美國，如今碰上「佛洛依德之死」，直言美國目前的狀況比在索馬利亞看到的還要糟。

▲業者只能守望相助、在窗戶加裝隔板，以求自保。（圖／路透社）

據悉，明尼亞波利斯擁有全美最大的索馬利亞裔社群，同胞們平時互相照顧、拉拔生意。阿卜迪便和其他同家鄉的好友守望相助，除了共同驅趕欲行不軌的示威民眾，還在其他非裔民眾經營的店面玻璃貼上寫有「非裔老闆」字樣的紙張，但最後示威民眾仍砸碎玻璃。

根據報導，阿卜迪經營的清真雜貨店附近，深受其害的業者不計其數，30日當天有不少店家的玻璃窗慘遭襲擊，志工們只能到處不斷打掃碎玻璃，並在其他窗戶加裝隔板。

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