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大門直接貼「不合格」！新竹縣KTV、出租套房未過安檢　消防局祭殺手鐧

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▲大門直接貼「不合格」！新竹縣KTV、出租套房未過安檢　消防局祭殺手鐧。（圖／新竹縣消防局提供）
▲新竹縣消防局日前針對轄內70餘間遊藝場、KTV做消防安檢。（圖／新竹縣消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

4月26日台北市林森錢櫃大火後，各地消防局都引以為戒，開始加強對視聽歌唱場所清查；新竹縣消防局也針對轄內70餘間遊藝場、KTV、卡拉OK等營業場所做稽查，並查獲1間位於竹北市中華路上的遊戲主題餐廳，其2樓設置的KTV包廂消防安全設備及防火管理等皆不符合規定，除依法開立限期改善通知單外，並在大門口張貼「消防安全檢查不合格場所」貼紙方便民眾做辨識。

▲大門直接貼「不合格」！新竹縣KTV、出租套房未過安檢　消防局祭殺手鐧。（圖／新竹縣消防局提供）

▲位於竹北市中華路上的這間主題餐廳，遭查獲安檢未通過。

請繼續往下閱讀...

新竹縣消防局表示，鑒於錢櫃KTV林森店火災案致災原因疑有未定施工中消防防護計畫、關閉主要消防安全設備及無通報疏散作為，顯示場所自衛消防編組功能未彰、未落實防火避難設施自行檢查及消防安全設備之維護管理等相關原因，新竹縣近期展開大規模清查。

除了位於中華路上這間遊戲主題餐廳2F的KTV外，另有一棟位於竹北市三民路上的出租套房，因遭民眾檢舉未通過消防安檢，消防局多次連絡前往未果，無法落實稽核，因此也被列為「消防安檢不合格場所」，消防局長孫福佑表示，遭貼上「不合格」貼紙除了提醒民眾避免「踩雷」外，30天後仍會再進行複檢，若仍未改善，就會開單裁罰。

▲大門直接貼「不合格」！新竹縣KTV、出租套房未過安檢　消防局祭殺手鐧。（圖／新竹縣消防局提供）

▲除了主題餐廳，另有一棟出租套房，因屢屢無法開門受檢，也被消防局點名未通過安檢。

消防局亦特別呼籲民眾，自己生命自己護，出入公共場所，養成觀察逃生通道（安全梯）及消防安全設備等位置之習慣，並拒絕至違規營業之場所消費。另依消防法第6條規定：各類場所之管理權人應設置並維護其消防安全設備，如發現誤動作或故障情事，應立即委託合格消防專業人員進行維修，以維護場所安全。

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