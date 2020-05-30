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霜江vs.雙江！一芳換皮重生「撞名」茶行老店　網友Google大戰盼柯董給解方

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台中老店「雙江茶行」與一芳集團新品牌復古80年代泡沫紅茶的「霜江茶行」，因為音同而遭網友誤認及議論。（圖／雙江茶行粉專、李蕙璇攝）

▲台中老店「雙江茶行」與一芳集團新品牌復古80年代泡沫紅茶的「霜江茶行」，因為音同而遭網友誤認及議論。（圖／雙江茶行粉專，資料照）

圖文／CTWANT

台中市一家36年老店「雙江茶行」手搖飲料店，在去年7月一芳推出新品牌「霜江茶行」之後，其Google商家評價，湧入許多批評，事件延燒至今，許多客人發現搞錯店家而又留言「幫補血」，讓雙江老闆娘大嘆原本是4.8顆星，掉到3點多顆星。而目前已回溫到4.1顆星。

位於台中市北區學士路的這一家雙江茶行，店家在其FB粉絲團po文說「似乎該說些甚麼了」。提到這兩天因爲陳致豪（默契咖啡老闆，社運圈人稱老丹）的發文，雙江意外的身處颱風眼。謝謝老丹的仗義執言，和他的粉絲們的回應， 正義在這裡發出了無法掩蓋的光芒。

請繼續往下閱讀...

記者去電採訪老丹，他說自己認識老雙江茶行，也是台中在地小店家，「雙江、霜江的名稱，唸起來完全一樣的名字，會讓人誤解。自己做生意也不想碰到這種事，希望大家在商場上公平競爭，可以避免這種無謂紛擾。」

他提到去年在豐原廟東看到「霜江茶行」，當時就覺得這個取名很有事。他認為對台中人來說，講到「雙江」別無分號，就是近40年的老店，位於學士路上的老茶行「雙江」。

老丹說他直到前幾天在臉書發文會提到此事，是因為聽友人道起才知道「霜江」是一芳所另創的品牌，進而看到老雙江在去年開始的Google評價就受到同音之累而大傷。「得知老雙江對此風波難以招架，才會想說在臉書po文提醒，並希望同樣是台中人的一芳老闆，好好處理這件事。」

社運圈人稱之為老丹的陳致豪，本身在台中市經營一家默契咖啡館。（圖／截至臉書）

▲社運圈人稱之為老丹的陳致豪，本身在台中市經營一家默契咖啡館。（圖／截至臉書）

不過，霜江茶行總公司一芳對此僅低調表示正在處理中。

一芳去年在香港反送中事件受到波及，老闆柯梓凱11月於一場演講中，提到他和經營團隊遭到抵制3個月來心情說，「創業初衷就是要提供好的飲食給消費者，經歷過這個風暴，相信自家好的產品，一定可以挽回消費者，也決定不放棄國內市場。」

柯梓凱當時面臨一芳業績掉了7成只剩3成，關閉30家，損失超過5千萬，當機立斷自己貼付3千萬彌補供應商，積極重整事業總部及開發國外據點，努力挽回消費者支持。

目前一芳集團新品牌「霜江茶行」與「雙江茶行」同音評論事件再掀起熱議，恐需柯梓凱再度發揮智慧解決此危機。

一芳水果茶創辦人柯梓凱（左）。（圖／李蕙璇攝）

▲一芳水果茶創辦人柯梓凱（左）。

而記者在今年2月「霜江茶行」台北市一家分店開幕時，採訪到霜江茶行總經理沈鉑淳。當時，他提到「霜江茶行」是在2019年7月上市，之前花了將近一年時間創設品牌及研發茶品，「霜」指的是招牌芝士霜奶蓋，「江」取其上善若水、滋養萬物意象。

據悉，霜江茶行總經理沈鉑淳老家在新北市。他提到自己從小跟著爺爺、父親喝茶長大的，希望藉霜江茶行向台灣老茶行深厚智慧及製茶理念致敬，從各家茶行嚴謹的製茶精神、泡茶工藝，1980年代泡沫紅茶、茶藝館的興起，到百花齊放的創新手搖飲品，希望「霜江茶行」扮演承先啟後角色。

霜江茶行總經理沈鉑淳。（圖／李蕙璇攝）

▲霜江茶行總經理沈鉑淳。

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