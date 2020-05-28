新北大型防汛演習巧遇暴雨 侯友宜：不斷演練加強作戰能力

記者羅婉庭／新北報導

新北市28日下午舉行109年度防汛演習，沒想到剛好遇上暴雨、道路泥濘，全程於大雨中進行，新北市長侯友宜表示，在汛期來臨時，透過不斷演練來提醒團隊加強作戰能力，前線同仁熟悉SOP，把傷害降到最低，守護市民安全。

侯友宜說，防汛分為「災前、災中、災後」三個階段。演習過程中，從災前的準備、災中的應變、災後的復建三進行防，這段時間拚防疫也要拚防汛，尤其是在梅雨季節，極端氣候影響的瞬間強降雨經常發生，透過不斷演練來提醒團隊加強作戰能力。

▲侯友宜出席新北市年度大型防汛演習 。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜說明，在災前的準備特別以CCTV雨水偵測系統，結合地區偵水志工，第一時間就能夠到現場了解整個準備情形，讓排水系統、側溝、以及所有積淹水的地點都能夠隨時掌控。那災中的應變也特別利用科技協助，以及所有的抽水機組、抽水站，及所有防汛整備工具，都確保能及時在現場被調配。

侯友宜強調，在災中的應變，要靠我們的團隊的指揮官跟第一線作戰夥伴，隨時調整步伐，做好應變能力。至於災後復建，市府一定要求工作人員確保交通、民生，所有路線以及場域即時開放，災後的復建務必快、狠、準，恢復民眾的正常生活。

同時，侯友宜也感謝辛苦的水利局員工，表示今天在大雨期間完整演習，是過去四天不斷演練得成果，讓防汛做到位，保障民眾的生命財產安全，市府團隊一定要全力以赴，讓新北市安居樂業。

▲侯友宜與水利局長宋德仁出席新北市年度大型防汛演習 。（圖／記者羅婉庭攝）

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