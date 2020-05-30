高雄OL淚控總裁是狼！談公事卻「手滑進衣領襲胸」：摸一下又不會怎樣　

▲女職員遇到職場性騷擾。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄某科技公司的女職員指控，許姓總裁不斷對其進行性騷擾，特別是5年前與其獨處辦公室談公事時，「他順勢將手伸進我衣服摸胸，還摸到我乳頭」，當下嚇得立刻將他推開且咬了一口，結果就被調道屏東分公司。除此之外，其他女員工也有被性騷擾的經歷，高雄地院日前作出判決。

「總裁會毛手毛腳」的事在辦公室耳語相傳，不少女員工聞之色變，但礙於他是老闆只能隱忍，不過其中一位職員實在受不了，指控許男性騷擾。她表示，許姓總裁講話時會趁機搭肩摟腰，或是摸大腿臀部胸部，並用輕挑的語氣說「大家都很熟了，摸一下又不會怎樣，又不是沒被別人摸過」。

受害女員工透露，最後一次是2015年4月，許姓總裁竟然把手伸進去她的衣服摸胸部，還有摸到乳頭，「我有把被告推開，然後咬被告的手，過沒幾天我就調到屏東分公司，我現在還都會想到這些事（哭泣）。」

▲高雄地院。（圖／翻攝自Google Maps）

檢、審保險起見，傳喚同公司女職員出庭作證。另一名女職員說，在公司與總裁對話時也常被上下其手，不過總裁對那名被害女同事更誇張，當時準備走出辦公室時，瞥見總裁摟著女同事肩膀，手順勢就從衣領伸下去要摸胸部，之後女同事走出來時，透露有咬總裁手，後來也看到總裁手上確實有傷口。

檢、審認為，2名女子證述都相符，可信度極高。但許姓總裁到案後卻堅決否認性騷擾，辯稱這根本是沒有發生的事，並指出該位女職員是現任女友的姐姐，本來在舞廳上班，「我老實，不會亂來。我正式的妻子上過月剛過世。」

高雄地院認為，顯見被告平日有對公司同事實施不當肢體接觸行為，且其男女貞節觀念較諸一般人淡薄，足征證人前揭指述，確與事實相符，當堪採信。

高雄地院隨後又再傳喚其他女職員出庭作證，最後認定許男利用總裁身分，借著談公事機會，對女員工襲胸，絲毫不尊重他人身體性自主權，造成被害女子身心造成嚴重傷害，應予以嚴加責難，且許犯後複未能坦然面對犯行，還在審理過程中質問女員工，對被害女子造成二次傷害，態度不佳。

高雄地院審結，依違反性騷擾防治法，判處許有期徒刑3月，得易科罰金18萬元，可上訴。