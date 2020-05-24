台南驚傳國小生遭同學霸凌並逼迫當全班「自慰」　反被學校通報「性騷擾」！

▲台南驚傳國小男童遭班上數名男同學言語霸凌並逼迫「自慰」，受害男童家長向台南市議員林燕祝陳情。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南驚傳一名國小男童疑長期遭班上數名男同學言語霸凌，更過分地是，竟涉嫌逼迫該受害男童當著全班同學面前「自慰」，受害男童家長向台南市議員林燕祝陳情，指控校方在了解此事後，竟通報受害男童性騷擾女同學，台南市教育局指出，已要求學校依法調查釐清，若查證確有相關行政疏失，將從重論處。

據了解，5月14日下午，受害男童在班上遭數名同學逼迫，要求當著全班同學面前「自慰」，受害男童當場拒絕，但加害男童等人不斷催促逼迫受害男童，受害男童在不斷被對方逼迫下，即拿外套掩蓋做出「自慰」的動作，此事引起班上3位女同學不舒服，女同學在週記寫下相關情事，班導師看到向校方及家長反映。

據受害男童家長向林燕祝議員陳情指控，校方在獲悉此事，竟將受害男童作為疑似性騷擾女同學的人，通報市府教育局，連社會局社工在未通知家長的情況下，前往學校找受害男害關切案情，市府相關單位的處理方式，令讓受害男童的家屬十分不滿。

台南市教育局指出，有關台南市某國小發生疑似學生霸凌衍生性別事件乙事，教育局表示，本案分別於5月16日及18日接獲學校通報該校發生疑似學生性別事件，兩次通報內容皆為同一案件。按照學校的說法，學校於5月18日了解該案尚有其他同學為相關證人，於同日進行第二次通報，惟相關通報內容與家長所述疑似學生間霸凌衍生之性別事件不盡相符。爲求釐清相關內容，教育局已要求學校立即依照性平法規定啟動調查並釐清相關行政責任，若查證屬實，也將從重論處，並同時指派教育局學生輔導諮商中心入校協助輔導相關學生。

教育局強調，保護學生身心安全為學校的首要任務，各校務必慎重看待，若有相關行政違失，教育局將嚴懲不貸。本案案件特殊，疑似為同學聚眾要求被害人做出不雅行為，與一般學生性別事件不同，教育局非常慎重看待此事件，除已責成該校確實依性平法進行通報與調查，並落實學生性別平等教育外，也將要求各校加強校安通報的認知敏感度及相關流程，以避免類似事情發生。

有關學生家長指控社會局社工的問題，台南市社會局表示暫不回應。

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