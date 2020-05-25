總裁「談公事」狂摸女友姊…自曝：我老實不會亂來！她爆哭「X頭都碰到」

▲生技公司總裁藉著職務之便，摸女員工胸部遭判刑，而女員工甚至還是女友的姐姐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄許姓男子於生技公司擔任總裁，時常透過職務之便，趁機吃員工、女友姊姊小蕙（化名）的豆腐，還說「大家都很熟了，摸一下又不會怎樣」，藉此性騷得逞。對此，小蕙報警並提告，高雄地院依意圖性騷擾罪，判許男有期徒刑3個月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

判決指出，許男於2014年12月至2015年4月間時常對小蕙性騷擾，像是談話時會趁機搭肩、摟腰或者摸大腿、臀部及胸部，而壓倒小蕙的最後一根稻草是，許男搭肩同時把手直接伸進小蕙衣服裡撫摸胸部，「連乳頭都碰到」，當下小蕙立即推開，咬了許男的手，過沒幾天小蕙就被調去屏東分公司。

許男對於指控一概否認，直說「這根本是沒有發生的事情」，不過他提到女友就是小蕙的妹妹，得知小蕙原本在舞廳上班，才叫對方來公司工作，還說「我老實不會亂來，我正式的妻子上過月剛過世」等語；小蕙說，許男都會刻意躲著妹妹才騷擾她，擔心有誤會，沒跟妹妹提到這件事，也邊哭邊說道，至今仍忘不了騷擾一事。

小蕙同事出面證稱，她跟許男說話時，許男也會做出摟腰摸大腿的動作，但是對小蕙更誇張，曾目擊許男的手從小蕙肩膀順勢滑入衣領內，當時剛好要離開，小蕙走出辦公室曾提到「我咬許男的手」，而後來她也確實看到許男手上有傷口。

對此，法官認為，許男以職務之便騷擾的行為，已嚴重造成小蕙身心受創，犯後不願坦承犯行，甚至當庭質問小蕙，造成小蕙二度傷害，最終判許男3個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。



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