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聚焦於藝術形體的「外形之形」：Amy Sillman跳脫脈絡與歷史的視覺話語

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美國現代藝術博物館（MoMA）當前的線上展覽之一：Amy Sillman的展出是長期系列「藝術家選擇」（Artist’s Choice）的其中一部分，精選出75件作品作為「外形之形」（The Shape of Shape）的展品。身為一位藝術家，Sillman協助重新定義當代繪畫，她將媒體裝置置入繪畫、裝置、影片與雜誌中，開創出極具啟發性的現代裝置「藝術家選擇」。

© 2019 The Museum of Modern Art. Photo: Heidi Bohnenkamp.

Amy Sillman曾表示，讓她感興趣的作品大多不是在藝術史上備受推崇的創作，而她的朋友大多不熟悉她名單上的創作者。但這與藝術本身的價值無關，而是與誰掌握藝術的話語權有關。

關於這次線上展出，Sillman認為我們很少討論外形，即使它無處不在。外形不像「色彩」或「系統」一樣是藝術界的熱門話題，「因此我決定在MoMA的藏品中，以外形為優先考量挑選展品，這些創作通常看起來古怪、具有詩意，甚至很有親密感，有如身體在說話，也像是語言與事件、符號與感知的結合運作。」

請繼續往下閱讀...

© 2019 The Museum of Modern Art. Photo: Heidi Bohnenkamp.

我們能否在不創新的情況下，破壞既有的藝術史敘事？Sillman藉由她的展覽沙龍來回答問題：在展品上她不標示藝術家的名字，也不解釋為何他們值得被展出，毫無說明其在藝術史背景中的位置。確實，參觀者會不知道這樣的展覽該從何看起，然而這就是Sillman企圖以「外形」之視覺屬性，作為裝置的邏輯與指引。

「外形之形」中的作品跨越許多不同的時期、地點與媒材，展覽形式十分罕見。Amy Sillman呈現出她高度個人化的外形探索，在這個邊界不斷變化的世界中，定義我們在現代藝術中如何觀看。

圖文來源／The Brooklyn Rail

 
 

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