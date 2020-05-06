Donald Judd堆疊藝術：紐約現代藝術博物館大師回顧

現代藝術博物館（MoMA）在這30年來，第一次在紐約舉辦唐納德賈德（Donald Judd，1928-1994）回顧展— — 「Judd」。

賈德基金會與David Zwirner出版社近期也立刻推出兩本選集：《Donald Judd Writings》（2016）與《Donald Judd Interviews》（2019）在MoMA販售，書籍陳列在以橙、黃、藍等色塊整齊排列的牆面上。

藝術家唐納賈德曾說：「我總以為我的作品是另一種形式的運動。」他不認為自己做的是雕塑創做，這句話竟出自這位當代最重要的雕塑家之一，賈德拒絕別人把他的作品貼上雕塑的標籤。他顛覆了形式、材料、技法，並在他的創作時代打破主流藝術的展演方式。

話說回來，賈德的作品改變了現代雕塑語言。從他早期從事繪畫、研究藝術史以及撰寫藝術評論的時期，直到他此後一生皆致力以工業原料為素材，藉由「盒子」與「堆疊」的形式來實踐他對色彩和表象之探究。這次在MoMA的展覽即完整呈現賈德作品德令人驚豔的演繹脈絡。

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目前這個展覽是MoMA線上展Virtual Views的一部分，由於現在需遵循「museum from home」的防疫守則。請透過與策展人Ann Temkin的對話，去體會賈德的遺作，線上還有藝術家的文字，以及其他當代藝術家對賈德作品的回應， 請多多透過線上展覽回顧「Judd」 。

圖文來源／MoMA

（完整文章請看城市美學新態度）

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