影像中的美麗與哀愁：紐約MoMA博物館線上推薦

在毫無預警之下，全世界的博物館、畫廊在剎那間都需要先在網站、社群中展出數位典藏品替代實體展覽，以此作為COVID-19疫情下的應變之道。但在面對公共場所暫時關閉的窘境下，要怎麼在線上重新拉近大眾與藝術創作的距離？是這段期間所有博物館、美術館的考驗。

若在沒有作品說明版的情況下，要如何對觀者說明作品要傳達的訊息？陸續有許多藝文機構推出因應這些問題的解方。例如大都會藝術館，在此期間的社祥互動，即鼓勵大家扮裝成藝術品的模樣，並在線上發表個人的創意變裝秀。

而紐約現代藝術博物館（MoMA）則在線上啟動一個月的「Virtual Views」（虛擬視象）系列活動。四月即可在MoMA的網站上看到「Judd」—美國極簡主義藝術家，唐納德賈德（Donald Judd）的線上回顧展。

還有「Dorothea Lange: Words & Pictures」系列，呈現美國最具代表性攝影師的亮點。然而，另一個摘自MoMA 2019年的展覽「私生活在公共空間」（Private Lives Public Spaces），這次則在線上成為虛擬家庭錄像展「Virtual Views: Home Movies」，它與上述的展覽相互呼應。

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文／Helen Holmes

圖文來源／OBSERVER

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