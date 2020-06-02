蘋果建議安裝！最新釋出macOS Catalina 10.15.5補充更新　修復安全漏洞

▲蘋果釋出了macOS Catalina 10.15.5的補充更新，其中包含了重要的安全修復程式。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今日發布了一系列軟體更新，除了iOS 13.5.1及tvOS 13.4.6和watchOS 6.2.6外，也釋出了macOS Catalina 10.15.5的補充更新，其中包含了重要的安全修復程式。

蘋果上周釋出macOS Catalina 10.15.5更新，導入了電池健康度管理功能，有助用戶最大程度上延長Macbook的電池壽命。而此次macOS Catalina 10.15.5補充更新旨在修復一個安全漏洞，該漏洞可能允許App使用核心特權執行任意程式碼，蘋果建議所有使用者安裝。

而除了macOS Catalina 10.15.5補充更新外，蘋果也為開發人員推出了macOS 10.15.6第一個Beta版本，蘋果尚未說明此版本的更新內容，但據科技網站《9to5Mac》報導，macOS 10.15.6可能著重於錯誤修復、安全更新及性能改進。

macOS Catalina 10.15.5首度為Macbook筆電推出電池健康度管理功能，旨在藉由監控電池的溫度記錄及其充電模式以減緩電池的化學年齡老化速率。

在此模式下，電池健康度管理可以根據其所收集的測量值，降低電池的最大充電量。此機制會依需要運行，以確保電池充電至最適合您使用習慣的電量，以降低電池耗損，並減緩其化學年齡老化速率。

►macOS 10.15.5添增電池健康度管理功能！設定方式看這邊

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