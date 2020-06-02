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新iPhone SE助攻！小摩：蘋果有望擴大印度市場　直擊三星

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▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

▲iPhone SE有望使蘋果在印度的市佔進一步擴大。（圖／記者張一中攝）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新一代iPhone SE搭載最新的A13處理器，售價僅399美元，令人印象深刻。分析師認為，iPhone SE不僅會讓蘋果收獲好評，更能使蘋果在新興市場吸引一波新客群。

摩根大通（J.P. Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）上周發布研究報告指出，新版iPhone SE的定位在於擴大新興市場的市佔，特別是印度。此前，蘋果在印度智慧型手機市場艱難求生，2019年蘋果在印度智慧手機市場僅有1%市占率。

印度目前為全球第二大智慧型手機市場，並由中國大陸品牌所主宰，包括小米、Vivo、Oppo，而南韓的三星，在印度也是熱門品牌。由於蘋果的平均售價是小米的5倍以上，會有這樣的結果並非巧合。但查特吉認為，透過新版iPhone SE，蘋果有望成為印度市場上更重要的參與者。

「我們對蘋果在印度的成長感到樂觀，主要原因在於蘋果對iPhone系列產品的定位發生了明顯變化。」查特吉指出，「與幾年前高度關注於iPhone的營收成長相比，蘋果iPhone全系列產品得以應對更大範圍的價格區間。」他認為，新版iPhone將有機會搶攻三星在印度的21%市佔。

查特吉補充道，儘管新冠肺炎疫情短期內對消費情緒帶來挑戰，「但從長遠來看，我們認為印度將成為關鍵市場之一。」

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