　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12都還沒出呢」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 13爆料。（圖／截自@choco_bit推特）

▲iPhone 13爆料。（圖／截自@choco_bit推特）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 發布時間尚未確認，但國外爆料者 Fudge（@choco_bit）最近卻連續搶先爆料了 iPhone 13 的消息，這次他談的是相機規格，不過，他自己也表示，消息來源不是很可信，且距離 iPhone 13 推出還有一年多的時間，這些規格極有可能出現很大的改變。

根據《MacRumors》報導， Fudge（@choco_bit）秀出一張設計圖，裡頭描繪了 iPhone 13有4個鏡頭，規格如下：

．1倍光學變焦與6倍數位變焦的6,400萬像素廣角相機
．3~5倍光學變焦、15~20倍數位變焦的4,000萬像素遠鏡頭
．6,400萬像素變形鏡頭
．4,000萬像素、0.25 倍超廣角鏡頭
．LiDAR 4.0

就傳言來看，iPhone 13 的相機似乎遠勝過 iPhone 11，不過這也不意外，畢竟蘋果每年的新機都在改進強化相機功能，不過，蘋果也避免使用超高畫素的相機鏡頭。

先前曾有傳聞指出 iPhone 12 有可能搭載6400萬像素，且支援3倍光學變焦的遠鏡頭；此外也有 iPhone 將會配備3D相機的說法。基於今年推出的 iPad Pro 已經配備了LiDAR，沒有意外的話 iPhone 12 應該也會搭載這項技術。

爆料達人Fudge（@choco_bit）曾為前蘋果授權服務商，曾多次準確爆料蘋果產品資訊。先前，他曾在推特聲稱，蘋果iPhone 13將添「Smart Connector」，以及將採用「無孔（Portless）」設計。這個說法當時也引起討論，不少網友質疑iPhone 12都還沒出，此刻爆料13的可信度偏低。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

過期票券變黃金！　輕鬆3步驟，讓它重新有價值！

iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB
iPhone 13傳全面「無孔化」！iPhone 12系列再搭一年Lightning連接埠
DSCC：iPhone 12就這一款搭配京東方OLED！　其餘三款由三星提供

ET快訊
快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大正式表決通過
快訊／明年行事曆公布！　「3天以上連假」有8次
「台中人超難相處」　大尺度網紅哭沒粉絲幫…走4小時才到火車站
《逃出絕命鎮》男星癌逝！　演活角色…導演讚：真正的專業演員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

科研能量再加值！光學系統整合研發聯盟　支援學界加值科研能力

iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12都還沒出呢」

iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB

YouTube被指自動刪除批評中共敏感詞！　公司：系統錯誤

讓Siri更聰明！　蘋果收購機器學習新創公司Inductiv

交大研究團隊開發5G核心網路曝光！free5GC獲頒科技部「未來科技突破獎」

macOS 10.15.5添增電池健康度管理功能！設定方式看這邊

網美手、開箱手掰掰！Sony ZV-1一鍵就對焦物品

Zoom產品工程新總裁來了！協助擴展「企業雲端技術」　美國新團隊多達500人規模

你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

科研能量再加值！光學系統整合研發聯盟　支援學界加值科研能力

iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12都還沒出呢」

iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB

YouTube被指自動刪除批評中共敏感詞！　公司：系統錯誤

讓Siri更聰明！　蘋果收購機器學習新創公司Inductiv

交大研究團隊開發5G核心網路曝光！free5GC獲頒科技部「未來科技突破獎」

macOS 10.15.5添增電池健康度管理功能！設定方式看這邊

網美手、開箱手掰掰！Sony ZV-1一鍵就對焦物品

Zoom產品工程新總裁來了！協助擴展「企業雲端技術」　美國新團隊多達500人規模

你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限

不放孟晚舟　看懂加拿大如何在美中角力下夾縫求生

【奧斯塔羅】 最近有小人放冷箭嗎？

聰明人「長得比較醜」？台大生傻眼回應：為荷包要忍住...國中妹秒補刀

快訊／「港版國安法」成定局！　陸人大「2871:1」正式表決通過

反對港版國安法！　何韻詩稱被列「噤聲名單」：現在是戰爭

首家金控力挺國旅！　國泰金砸4.4億提供逾5萬員工國內旅遊

前NBA球員傑克森痛悼「遭警壓脖身亡摯友」　拭淚控訴：你們殺了我兄弟

八三夭「想見你」想瘋了...宣布線上開唱！揪密友助陣爆猛料

港男來台旅遊…凌晨「光屁股」閒晃！從後面硬來花蓮妹：很漂亮、想偷摸

元太科技擴大電子紙看板試點計畫　為大波士頓地區提供動態交通資訊

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

3C家電熱門新聞

iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12還沒出」

LINE 熊大訊息貼圖　首度釋出限時免費下載！

iPhone 13傳搭Smart Connector　實現「無孔化」

iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB

小米10 & 10 Pro實拍體驗

交大研究團隊開發5G核心網路曝光

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

iPad Pro 2020一週使用心得

YouTube被指自動刪除批評中共敏感詞！　公司：系統錯誤

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

Xperia 1 II年度5G旗艦6月玩得到

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限

成功靠筆記　2tips掌握高效人生　

更多熱門

相關新聞

iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB

iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB

關於 iPhone 12 發布時間的最新消息，根據Cowen投資銀行最新報告，iPhone 12 系列的發布將至少推延至11月。推翻了頗具名氣的爆料者 Jon Prosser 上週指出，iPhone 12 可能推延至10月初的消息。

讓Siri更聰明！　蘋果收購機器學習新創公司Inductiv

讓Siri更聰明！　蘋果收購機器學習新創公司Inductiv

macOS 10.15.5添增電池健康度管理功能

macOS 10.15.5添增電池健康度管理功能

矮肥短的「蘋果絲瓜」　屏東體育教練種出心得

矮肥短的「蘋果絲瓜」　屏東體育教練種出心得

蘋果加速解封！　本週美國21州重啟100間Apple門市

蘋果加速解封！　本週美國21州重啟100間Apple門市

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 12OLEDiPhone 13

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

即／美國務卿宣布　香港不再自治

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／丫頭登記結婚了！

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面