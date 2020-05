iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12都還沒出呢」

▲iPhone 13爆料。(圖/截自@choco_bit推特)

記者謝仁傑/綜合報導

iPhone 12 發布時間尚未確認,但國外爆料者 Fudge(@choco_bit)最近卻連續搶先爆料了 iPhone 13 的消息,這次他談的是相機規格,不過,他自己也表示,消息來源不是很可信,且距離 iPhone 13 推出還有一年多的時間,這些規格極有可能出現很大的改變。

根據《MacRumors》報導, Fudge(@choco_bit)秀出一張設計圖,裡頭描繪了 iPhone 13有4個鏡頭,規格如下:

.1倍光學變焦與6倍數位變焦的6,400萬像素廣角相機

.3~5倍光學變焦、15~20倍數位變焦的4,000萬像素遠鏡頭

.6,400萬像素變形鏡頭

.4,000萬像素、0.25 倍超廣角鏡頭

.LiDAR 4.0

