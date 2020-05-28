iPhone 13 超前爆料！相機規格一次看　網疑「iPhone 12都還沒出呢」

▲iPhone 13爆料。（圖／截自@choco_bit推特）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 發布時間尚未確認，但國外爆料者 Fudge（@choco_bit）最近卻連續搶先爆料了 iPhone 13 的消息，這次他談的是相機規格，不過，他自己也表示，消息來源不是很可信，且距離 iPhone 13 推出還有一年多的時間，這些規格極有可能出現很大的改變。

根據《MacRumors》報導， Fudge（@choco_bit）秀出一張設計圖，裡頭描繪了 iPhone 13有4個鏡頭，規格如下：

．1倍光學變焦與6倍數位變焦的6,400萬像素廣角相機

．3~5倍光學變焦、15~20倍數位變焦的4,000萬像素遠鏡頭

．6,400萬像素變形鏡頭

．4,000萬像素、0.25 倍超廣角鏡頭

．LiDAR 4.0

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with pic.twitter.com/9JKsVPELGQ — Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

就傳言來看，iPhone 13 的相機似乎遠勝過 iPhone 11，不過這也不意外，畢竟蘋果每年的新機都在改進強化相機功能，不過，蘋果也避免使用超高畫素的相機鏡頭。

先前曾有傳聞指出 iPhone 12 有可能搭載6400萬像素，且支援3倍光學變焦的遠鏡頭；此外也有 iPhone 將會配備3D相機的說法。基於今年推出的 iPad Pro 已經配備了LiDAR，沒有意外的話 iPhone 12 應該也會搭載這項技術。

爆料達人Fudge（@choco_bit）曾為前蘋果授權服務商，曾多次準確爆料蘋果產品資訊。先前，他曾在推特聲稱，蘋果iPhone 13將添「Smart Connector」，以及將採用「無孔（Portless）」設計。這個說法當時也引起討論，不少網友質疑iPhone 12都還沒出，此刻爆料13的可信度偏低。

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