替蔡英文澄清博士案...彭文正告他誹謗　總統府發言人張惇涵一肩扛

▲彭文正（如圖）告總統府發言人張惇涵加重誹謗及公然侮辱罪。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

2020大選前，資深媒體人彭文正在電視節目上不斷指稱總統蔡英文的博士學歷造假，總統府隨後發新聞稿澄清，同時蔡英文也對彭文正提告妨害名譽，而彭文正也不甘示弱，反控總統府發言人張惇涵的新聞稿內容不實，誹謗其名聲，因此告他加重誹謗及公然侮辱罪。台北地院29日上午開庭，張惇涵否認犯行，但也一肩扛責，表示新聞稿是他自己撰寫，未與他人討論，更與蔡英文無關。

張惇涵在庭上表示，蔡英文是民選總統，為憲政機關，除了有個人身分外，也是國家元首，博士學位及論文問題，確實涉及公眾的公益，而他的法定職責是輿情分析、新聞聯絡等，因此他經查證後，自己撰擬新聞稿對外說明，與蔡英文無關，且蔡英文有授權律師團，對於相關不實言論，若情節重大得提告。

張的律師也強調，資深媒體人彭文正2019年9月間，在《政經關不了》的節目上，對於蔡英文的假學歷指控都是不實陳述，根本是利用媒體做不合理質疑，從倫敦大學的電子郵件等相關文件，都清楚載明蔡英文的博士學歷及論文，張惇涵是為了澄清才發新聞稿，屬善意的合理評論。

彭文正的律師則認為，張惇涵沒有一句真話！學歷等正本都是虛偽造假，全世界圖書館都不存在蔡英文1984年版的畢業博士論文，甚至質疑告彭文正一事，是張惇涵自己的意思，假借蔡英文名義提告，因此要求當庭追加張惇涵「誣告」！

雙方針鋒相對，法官勸他們不要「吵來吵去」，但彭文正的律師張靜則要求法官，不要用「吵來吵去」這個詞，他認為這是「不尊重律師」。而開庭過程中，彭文正的支持者在旁聽席，不時嘻笑、拍手，還指正書記官的筆錄記載有漏等，除了法警極力制止外，法官也忍不住要求他們尊重法庭秩序。

其實在開庭前，支持者們一直在法院內拿手機拍攝，這是禁止的行為，但法警勸阻沒用，彭文正還回嗆法警，「不然你沒收」，法警沒職權沒收，彭文正再補一句，「那我一定也可以不理你」。

開庭接近尾聲，彭文正表示，他歷經20年的台大新聞研究所教授，並任所長，也是第一屆檢察官評鑑委員兼發言人，而張惇涵在新聞稿中，指控他刻意迴避校方查證，是不實資訊、造謠、抹黑、刻意扭曲，猶如是對醫師指控沒醫德、開錯藥、打錯針，對法官指控枉法判決、引錯法條，是對專業人士的極大傷害。

張惇涵表最後則引用彭文正書中一句話表示意見，「台灣的新聞環境需要的是從上到下的道德、品格自持，而非追求低成本、高收視為目標，不斷地走偏風」。

法官庭末諭知候核辦。

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