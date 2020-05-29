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快訊／蔡英文要銅鑼灣書店告訴香港朋友：台灣會提供協助

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▲總統蔡英文參訪銅鑼灣書店 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文參訪銅鑼灣書店 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國第13屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票贊成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，總統蔡英文也在第一時間重申「不會坐視民主自由、人權在香港倒退」挺香港的態度，29日中午更親自造訪遭到港府迫害來台灣重啟的台北銅鑼灣書店，向老闆林榮基表達感謝，同時也向香港朋友喊話，台灣政府會提供協助。

參訪銅鑼灣書店，蔡英文向林榮基表達感謝，「看看離鄉背井來創業，開了一個非常有特色的書店，所以我們來親身體會一下，在整個過程當中，香港的人民所經歷的這些挑戰吧，我們要感謝林榮基老闆從過去到現在，這段期間對香港的人權自由民主的堅持，那也代表台灣人表達歡迎之意。」

蔡英文提到，畢竟是離鄉背井，相信很多台灣人都希望向林榮基表達溫暖，也希望他在這裡可以跟我們一起努力，為自由民主的發展一起來努力，「同時也是來了解香港的朋友，要來台灣或是現在在台灣，他們需要什麼樣的特別的協助，同時告訴我們的林老闆香港的朋友，我們現在政府已經成立專案工作小組，來處理並且提供協助給我們的香港的朋友，今天來再一次謝謝你為民主自由的堅持。」

林榮基遭受港府迫害後來到台灣重啟銅鑼灣書店，同時也不忘對家鄉的聲援。蔡英文4月在書店開幕日特地送上花籃，誌慶卡致詞寫著，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」這次中國大陸強行通過港版國安法，蔡英文特地親自造訪銅鑼灣書店，表達「撐香港」立場。

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