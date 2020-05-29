　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／暖哭！蔡英文「手寫字條」曝光　在銅鑼灣書店留下給港人的11個字

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文手寫字條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲總統蔡英文手寫字條。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「港版國安法」28日在中國大陸高票通過，宣告香港的「一國兩制」回不去了。總統蔡英文28日第一時間重申「不會坐視民主自由、人權在香港倒退」態度，29日親自造訪遭受港府迫害的林榮基，在台灣重啟的台北銅鑼灣書店，黨政人士說，總統這次的拜訪，正展現台灣助港的具體成果。

林榮基1994年在香港銅鑼灣開立書店，因其獨特的選書品味深受讀者青睞，但在2015年卻遭政府指控違法經營而被迫停業，期間還經歷了長達8個月的「被失蹤」事件，林榮基因此有了轉往他處另起爐灶的想法。2019年，林榮基透過募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，迅速募資達標，並前往台北市中山捷運站旁商業大樓開店。

林榮基遭受港府迫害後來到台灣重啟銅鑼灣書店，同時也不忘對家鄉的聲援。蔡英文4月在書店開幕日特地送上花籃，誌慶卡致詞寫著，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」

這次中國大陸強行通過港版國安法，蔡英文特地親自造訪銅鑼灣書店，表達「撐香港」立場，她也以手寫字條向香港人致意，紙條上寫著「自由的台灣撐住香港的自由」，最後署名「蔡英文」。

林榮基向媒體表示，蔡英文所展現的誠意「不用多說」，親自造訪的行為已經表達的很清楚。他很感激台灣人對香港的熱情，也很感謝台灣政府對香港人的協助，明白助港對台灣來說也有不少難處，很多事情可以做、不能說，但台灣的協助已經很有誠意。他也提到，希望台灣政府能放寬港人來台居留的時間。

黨政人士表示，蔡英文這次親訪銅鑼灣書店，主要是希望親自表達對林榮基追求自由民主堅持的敬佩之意，很觀迎他來台灣一起努力，同時，也希望親自了解港人的需求，進一步提供協助。

黨政人士分析，蔡英文這次的造訪還有另一層意義，在野黨質疑蔡政府對香港人民沒有具體作為，事實上，林榮基的銅鑼灣書店可以在台灣重啟，正是台灣對香港協助的具體成果的展現。

▼銅鑼灣書店老闆林榮基。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼銅鑼灣書店老闆林榮基。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼總統蔡英文參訪銅鑼灣書店。（圖／記者李毓康攝）

▼總統蔡英文參訪銅鑼灣書店。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
南韓小妹頂「老成厭世臉」…超萌反差逗樂14萬粉絲！網見媽媽美
15縣市大雨特報！基隆、宜蘭、南投防局部大雨
吳朋奉被爆經濟狀況有困難　節儉獨居鐵皮屋30年…友曝他生前「
快訊／男從台北環河南路9米高架橋墜落　「血染柏油路」昏迷送醫
快訊／台中汽車突衝進排水溝　1命危2重傷搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

心疼韓國瑜面臨罷免…張琍敏開嗆：高雄人用你們的腦袋想想！

國民黨質疑「罷韓國家隊」現形　陳其邁：不懂指涉所為而來

國民黨批蘇貞昌「抹紅」：「挺香港」堅決反對一國兩制

文華東方申請紓困減稅仍裁員　北市協商每年180間客房回饋展延

首創零接觸拚經濟！侯友宜「國際視訊採購商洽會」創造3億商機

制度化挺港　陸委會：將修港澳條例施行細則

雲端最前線／罷免案非正當性？韓將「冰處理」到底？

「全球各地捐款1500筆...最少的99元」　 羅智強募款1000萬達標

快訊／蔡英文要銅鑼灣書店告訴香港朋友：台灣會提供協助

嘉義縣增設勞工青年發展處擴編20人　國民黨議員批：窮縣應精簡人事

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

心疼韓國瑜面臨罷免…張琍敏開嗆：高雄人用你們的腦袋想想！

國民黨質疑「罷韓國家隊」現形　陳其邁：不懂指涉所為而來

國民黨批蘇貞昌「抹紅」：「挺香港」堅決反對一國兩制

文華東方申請紓困減稅仍裁員　北市協商每年180間客房回饋展延

首創零接觸拚經濟！侯友宜「國際視訊採購商洽會」創造3億商機

制度化挺港　陸委會：將修港澳條例施行細則

雲端最前線／罷免案非正當性？韓將「冰處理」到底？

「全球各地捐款1500筆...最少的99元」　 羅智強募款1000萬達標

快訊／蔡英文要銅鑼灣書店告訴香港朋友：台灣會提供協助

嘉義縣增設勞工青年發展處擴編20人　國民黨議員批：窮縣應精簡人事

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

《大學生》曾玄玄產後1年「真實身材現形」！　短褲照洩驚人變化

買方不再出芭樂價！5月六都交易量「磨合到位」平均月增2成

口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地

心疼韓國瑜面臨罷免…張琍敏開嗆：高雄人用你們的腦袋想想！

17歲少女和20歲情郎私奔！　遭16男當眾扒衣暴打...老爸被迫在場觀看

返台待產挨轟傳播病毒　歐陽靖吐心聲「真的很難過」

新書驚曝...柯林頓睡過「億萬淫魔」的女人！2人曾在高空翻雲覆雨

拖地姿勢連續被指正！林志穎問陳若儀「要不要幫忙」　婆婆回應9字…網尷尬

政治熱門新聞

算韓國瑜口中33億商機　謝震武揭內幕酸：厲害了我的黨

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

電玩迷注意！PS4造型手把悠遊卡預購日期出爐

馬英九再籲改發消費券　蘇貞昌酸「對經濟沒幫助」

小英PO文挺港　汪浩162字留言惹議

陳佩琪酸：民進黨駐外代表閒閒沒事幹

快訊／連假出遊提早排！2021年放假116天「3天以上連假8次」

超夯！陳其邁受邀中山大學談「民主國家科技防疫」 報名一開放就秒殺

明年春節「爽休16天」攻略曝光！高CP值6次長假排休一次看

新北oBike清除專案6千輛標售　向業者求償千萬保管費

快訊／黃榮村接任考試院長　名單一次看

國安幕僚：「中南海」若處理「反分裂法」　是對台灣、區域的挑釁

大雨強襲高雄4地6天淹2次！韓國瑜開出治水良方

更多熱門

相關新聞

國民黨批蘇貞昌「抹紅 」：堅決反對一國兩制

國民黨批蘇貞昌「抹紅 」：堅決反對一國兩制

針對行政院長蘇貞昌指國民黨與對岸配合「一國兩制」，國民黨主席江啟臣29日上午嚴正譴責，表示蘇貞昌胡說八道，「蘇院長別忘了，在他指責國民黨的同時，立院才剛通過朝野聯合支持香港的聲明」，這樣的發言無異破壞朝野共識，讓全民共挺香港的精神蒙塵，令人遺憾。

若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

若美撤香港「特殊地位」　對投資者意味著什麼？

林鄭月娥寫信給所有市民　強調打擊極少數違法犯罪

林鄭月娥寫信給所有市民　強調打擊極少數違法犯罪

港政務司長：99.99%港人不受港區國安法影響

港政務司長：99.99%港人不受港區國安法影響

美英促請安理會談「港版國安法」

美英促請安理會談「港版國安法」

關鍵字：

蔡英文港版國安法國安法

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面