幕後／暖哭！蔡英文「手寫字條」曝光　在銅鑼灣書店留下給港人的11個字





▲總統蔡英文手寫字條。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「港版國安法」28日在中國大陸高票通過，宣告香港的「一國兩制」回不去了。總統蔡英文28日第一時間重申「不會坐視民主自由、人權在香港倒退」態度，29日親自造訪遭受港府迫害的林榮基，在台灣重啟的台北銅鑼灣書店，黨政人士說，總統這次的拜訪，正展現台灣助港的具體成果。

林榮基1994年在香港銅鑼灣開立書店，因其獨特的選書品味深受讀者青睞，但在2015年卻遭政府指控違法經營而被迫停業，期間還經歷了長達8個月的「被失蹤」事件，林榮基因此有了轉往他處另起爐灶的想法。2019年，林榮基透過募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，迅速募資達標，並前往台北市中山捷運站旁商業大樓開店。

林榮基遭受港府迫害後來到台灣重啟銅鑼灣書店，同時也不忘對家鄉的聲援。蔡英文4月在書店開幕日特地送上花籃，誌慶卡致詞寫著，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」

這次中國大陸強行通過港版國安法，蔡英文特地親自造訪銅鑼灣書店，表達「撐香港」立場，她也以手寫字條向香港人致意，紙條上寫著「自由的台灣撐住香港的自由」，最後署名「蔡英文」。

林榮基向媒體表示，蔡英文所展現的誠意「不用多說」，親自造訪的行為已經表達的很清楚。他很感激台灣人對香港的熱情，也很感謝台灣政府對香港人的協助，明白助港對台灣來說也有不少難處，很多事情可以做、不能說，但台灣的協助已經很有誠意。他也提到，希望台灣政府能放寬港人來台居留的時間。

黨政人士表示，蔡英文這次親訪銅鑼灣書店，主要是希望親自表達對林榮基追求自由民主堅持的敬佩之意，很觀迎他來台灣一起努力，同時，也希望親自了解港人的需求，進一步提供協助。

黨政人士分析，蔡英文這次的造訪還有另一層意義，在野黨質疑蔡政府對香港人民沒有具體作為，事實上，林榮基的銅鑼灣書店可以在台灣重啟，正是台灣對香港協助的具體成果的展現。

▼銅鑼灣書店老闆林榮基。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼總統蔡英文參訪銅鑼灣書店。（圖／記者李毓康攝）