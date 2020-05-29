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歷經跳票、新冠疫情衝擊　台中餐飲龍頭潮港城新團隊推79折

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▲台中潮港城慶祝本土零確診，推出優惠行情。（圖／記者鄧木卿攝）

▲廣大潮港城集團執行長吳俊彥（右4）表示，公司推出慶祝零確診優惠活動。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中餐飲界龍頭潮港城集團去年歷經跳票風波、股東改組後，今年又碰上新冠肺炎疫情，業績掉了一半，在全民配合政府防疫下，已連續7周未出現本土病例，潮港城為此推出79折慶祝行情，回饋社會，執行長吳俊彥表示，預計農曆7月過後，在疫情趨緩之下，業績會回到以往成績。

▲台中潮港城慶祝本土零確診，推出優惠行情。（圖／記者鄧木卿攝）

▲廣大潮港城消費人潮已逐漸回流。

潮港城國際美食館去年9月驚傳跳票，不少食材供應商收不到貨款，由於潮港城位在國道一號、74號旁，交通便利、停車場寬敞，是中部知名婚宴場所，一傳出跳票，令外界相當震驚。

▲台中潮港城慶祝本土零確診，推出優惠行情。（圖／記者鄧木卿攝）

潮港城解釋，其中有名股東因為個人資金需求，臨時退股，導致資金出現缺口，事後董事會已找到新金主補足，也改名為「廣大潮港城」，原本一切營運正常，不料年初又碰上新冠肺炎疫情，以2月為例，業績就掉了5成。

廣大潮港城餐飲集團執行長吳俊彥表示，從1月底發生疫情以後，公司業績直直落，這段期間，集團內部進行組織重整、人員教育訓練，連主廚們也都精進、研究創新料理，自助百匯區的滿客數是430人，但在配合政府的社交距離和動線規劃後，座位加寬，調整為340人，即使中央宣布6月7日要全面解封，但公司還是以防疫優先，滿客數只增至9成，座位不會全開。

吳俊彥說，在全民配合政府防疫，以及公司本身積極作為之下，5月份的自助百匯區已慢慢回溫到6成，周五晚上也開始出現久違的客滿情況，為慶祝連續7周本土零確診，集團旗下三家餐廳從6月1日至30日，都推出79折或是5人同行1人的免費回饋活動，而今年因為有閏四月，所以過了農曆7月，也就是國曆10月，集團業績就會恢復到以往水準。

董事長彭國洲也說，疫情過後，產業回溫，用美食療癒就是最好的回饋，也最能激勵被封閉3個多月的心靈，集團會陸續推出各項特價優惠活動，讓台灣各種產業都能走出疫情衝擊的陰影。

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