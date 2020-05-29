民眾陳情要Kolas用中文名字…「別用羅馬拼音」　總統府163字親筆信回應





▲Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統府民意信箱日前收到一封陳情，是建議新任的總統府發言人Kolas Yotaka使用中文名字，不要使用羅馬拼音。對此，總統府發言人黃重諺29日PO出一封手寫信，強調Kolas Yotaka的姓名標示是正確的。

「總統府發言人」臉書粉專29日PO出一篇文章與圖片，只見總統府民意信箱收到一封陳情郵件，主旨和內容都寫著「建議總統府發言人要使用國語名字，不要用原住民英語名字」。

對此，黃重諺以手寫信方式回應，「依據我國《姓名條例》規定，原住民族國民的姓名登記，是依照其文化慣俗，與漢人不同；而使用文字得以用傳統姓名的羅馬拼音為之。也就是說，本府新任Kolas發言人的姓名標示是正確的。」

黃重諺信中寫道，「事實上，相較於漢人命名方式，原住民族的命名傳統同樣充滿豐富文化底蘊，並都是來自於父母家人最深的祝福，建議可多參閱相關資訊，更了解周邊國人，一起以台灣的多元美好為榮。」

其實在Kolas於2018年任職行政院發言人時，她就強調自己堅持使用羅馬拼音，因為這樣才能完整發音其名字，希望外界能夠尊重且適應。

▼總統府收到民眾陳情，希望發言人Kolas Yotaka使用國語名字，不要使用羅馬拼音。（圖／翻攝自總統府發言人FB粉專）