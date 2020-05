Twitter現在能安排發文時間！　網頁主頁可以同步

▲Twitter現在開始可以安排發文時間。(圖/路透社)

記者謝仁傑/綜合報導

推特(Twitter)現在安排時間發文了,用戶可以先將想PO的文章寫好,並透過底下的日曆圖標來設定發文時間。Twitter 在去年11月曾表示在針對這個功能進行測試,就像是臉書粉絲專業已經有的安排發文時間功能。

Twitter 表示,用戶現在可以先在主頁中保留草稿,只要在網頁的應用程式上編寫草稿,都會同步到主頁上,不過在 Twitter 行動版的應用程式中編寫的草稿,不會同步到網頁上。

Twitter 也發出一段影片,影片中有編寫草稿後如何安排日期與時間的教學。

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal