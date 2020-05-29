川普簽行政命令管控推特、臉書：捍衛言論自由！

▲美國總統川普與社群媒體開戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

推特公司日前將美國總統川普的貼文標註「事實查核」，指其文章內容「有誤導嫌疑」；身為推特死忠愛用者的川普，周四（28日）下午在白宮橢圓辦公室簽發行政命令，下令管控臉書、推特和Google，「捍衛言論自由」！

川普日前兩則關於11月美國總統大選的貼文，怒批加州州長紐森郵寄選票給州民的做法，形同選舉舞弊，因為選票可能被偷、被竄改、被偽造。貼文一出後，推特官方隨即破天荒，在總統推文底下以粗體藍字清楚標註「事實查核」，並在連結頁中解釋川普說法有誤，而根據CNN和《華盛頓郵報》的報導，郵寄選票和選舉作假的可能關聯性很低。

推特此舉顯然惹怒了川普，他立刻反擊推特干預總統大選，「徹底扼殺『言論自由』，我身為一個美國總統，絕不允許這種事情發生！」時間來到美東時間28日稍早，他先在最愛使用的推特平台上，發布推文「今天會是公平和社群媒體的大日子！」不到數小時後，即傳出川普簽署了一項，對各大社群媒體平台幾乎是噩耗的行政命令。

美國1996年通過《通訊端正法》第230條規定，互動式電腦服務的供應者或使用者，除非針對自身的資訊內容，否則不應被視為出版人及發表人。這項法規等同讓經營網路平台的企業，對他人侵權資訊和不當內容得以免責，並允許進行內容審查。

川普在橢圓形辦公室內表示，一小搓的社群媒體大富翁，掌控著美國廣大人口的公開和私密通訊內容，而他們對這些人握有氾濫的權力，包括審查、禁止、編輯、形塑、轉化。因此他指出簽署行政命令是為了捍衛言論自由，並稱這是美國歷史以來所遭遇的最危險的威脅之一。

▼川普數小時前推特發文「社群媒體的大日子」，接著便傳出他簽署行政命令，要管控臉書、推特和谷哥等社群媒體巨頭。（圖／翻攝川普推特）