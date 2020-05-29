嘉義縣增設勞工青年發展處擴編20人　國民黨議員批：窮縣應精簡人事

▲嘉義縣政府因應縣轉型將新增勞工暨青年發展處挨批。（圖／翻攝維基百科）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院日前核定開發台糖位於嘉義縣水上南靖、中埔公館等農場園區開發案。因應轉型農工大縣，嘉義縣府提案，為強化青年及勞工就業發展，將新增勞工暨青年發展處新增青年法展科，並將社會局勞工行政科、勞資關係科移入。藍綠議員雙方攻防，並有議員質疑增設必要性，及增加縣財政負擔。

縣府人事處表示，縣府目前含公車處共21個局處，但公車處屬事業單位，依地方制度法，還可新增設一個處。然而，縣府編制總員額1448人，目前1400餘人，預定新成立勞工暨青年發展處將有20個員額，經議會通過組織改造後，嘉縣府總員額將滿編。

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

國民黨議員王啓澧表示，不將經費用於民眾在意的路面鋪設，卻要增設處事，增加人力成本，對於貧窮嘉義縣造成更大負擔，因此要求退回。

同黨議員吳思蓉則表示，勞青處非設不可？，嘉縣財政差又增設局處，還要支出人事費，對嘉義縣民很難交代。

國民黨議員詹琬蓁則認為，勞青處經費來源為超收稅款，對於財政困難的嘉義縣，理應精簡人力減少支出，但現卻為多增設一科室，另外增設處長、副處長等職缺，另外再加上辦公設備等軟硬體經費，實在不符比例原則，因此要求退回。

無黨籍議員陳福成則說，「增加新處是疊床架屋！」，對於新設勞青處是將既有兩處室移入，然後還要多編經費，她認為不需新設。

民進黨議員林秀琴、羅士洋等人則認為將該案保留，也請翁章梁今天天三讀會時說明，若對民眾有幫助，可再審；民進黨議員林緗亭則說社會局業務繁重，而請縣長說明詳案，是合理訴求。

縣長翁章梁表示，今日盡快提供資料及說明，爭取議會支持，讓勞青處處理日趨複雜及不同新興型態的勞資爭議案件，拓展服務對象至青年就業、創業及公共參與等業務，照顧勞工及青年發展。

►我沒有遲到，是時間遲到了！