開全國首例！　嘉義縣宣布：機關學校12日起「不強制」戴口罩

▲嘉義縣防疫應變會議。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府12日召開第15次傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，目前隨著國內疫情趨緩，臺灣已經連續30天無本土病例。嘉義縣決議即日起，針對縣府及所屬機關員工，包含縣轄所屬的學校(含幼兒園)師生及教職員，將不硬性規定戴口罩、開放各社區據點活動，但不共餐並採外帶餐盒，3+1行動醫療車也將在18日啟動服務；校園及活動中心可在遵守防疫規範下外借。

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▲嘉義縣即日起不強制戴口罩。（圖／嘉義縣政府提供）

上週嘉縣府宣布啟動｢防疫新生活運動｣，將逐步放寬防疫措施條件。自4月8日起，嘉縣府規定縣府及所屬機關員工，上班必須戴口罩；但隨著疫情逐漸穩定且在控制中，為兼顧防疫及生活，5月12日翁章梁指示將不強制規定戴口罩，包含縣轄所屬的學校(含幼兒園)。但有上呼吸道症狀及第一線櫃檯人員，則須全程配戴口罩。

嘉義縣在5月1日宣布，將有條件開放長照機構採實名制預約訪視後；隨即也在12日決議出，若正確地落實個人衛生如戴口罩、勤洗手、入內量測體溫等，以及建立實名制、人流管制和環境消毒，將逐漸開放各項社區健康促進活動，如長青活力站、社區關懷據點、長照C據點、老人食堂等；共餐部份續採外帶餐盒方式提供；長青學苑也將在7月下旬恢復正常開課。

此外，有關縣府地下室員工餐廳，翁章梁表示將適度開放用餐座位，但仍採以梅花座方式，兼顧防疫及同仁用餐方便性。翁章梁說，原先規定的防疫措施，隨著疫情趨緩也逐漸調整及放寬。中央日前提出的「防疫新生活」運動，幾項大原則包含室內非特定活動必須戴口罩、若無戴口罩則需保持社交安全距離、用餐也必須採用梅花座，降低傳染度。

「防疫措施視情況調整，但絕不輕忽。」，翁章梁進一步指出，日前因清明連假、51連假，以及前陣子的敦睦艦隊，讓各項防疫工作不敢懈怠；但因應疫情連續30天無本土案例，縣府也逐漸放寬防疫措施，遵從中央「防疫新生活運動」規定，讓社會恢復原有秩序。

衛生局代理局長趙紋華指出，「防疫新生活運動」不外乎遵循量體溫、勤洗手、保持社交距離、落實人流管制、若有發燒或呼吸道症狀，務必戴口罩速就醫等防疫規則。只要做好基本防疫措施，許多生活限制即可逐漸放寬；不但落實防疫，也能讓民眾生活逐步恢復往常模式。