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陳以信籲高雄人勿罷韓：民進黨執政搞差高雄經濟

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▲立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

距高雄市長韓國瑜罷免投票日進入倒數8天，國民黨立委陳以信29日於立法院國是論壇直批，民進黨在高雄執政20年，讓當地經濟變差了，反倒是國民黨掌權時，高雄才是夢想的天堂，他呼籲高雄人「勿罷韓」，再給韓國瑜與國民黨一個機會。

陳以信認為，罷韓投票不只是罷免掉韓國瑜，真正罷免掉的會是一條高雄經濟發展的「整骨路線」，高雄是一個偉大的城市，很多老一輩的高雄人可能還記得該地曾是全台最先進地方，是台灣首個按照都市規畫建造的城市。

陳以信指出，60年代的高雄是全台最國際化地方；70年代則是全最繁華的地方，當時鹽埕區地價比台北西門町還要貴 ；到了80年代，高雄是國際經濟發展典範，各個國家都來到高雄，學習加工出口區如何帶動國家經濟發展起飛；90年代時，高雄不僅是全球貿易關鍵輸紐，也是全球排名第三大港、是全體台人驕傲。

「不過接下來20年高雄發展就停頓了，」陳以信直批，高雄的繁華逐漸變成歷史，民進黨在高雄執政20年，就像幫高雄化了一個美麗的妝，雖然整容地漂漂亮亮，但高雄的身體卻變虛了，高雄的經濟也變差了。

陳以信表示，本來高雄是夢想的天堂，許多南部年輕人都要去高雄工作，但後來就變成很多高雄年輕人要外出找工作，「一年半以前，高雄給韓國瑜一個機會」，相信高雄能夠換掉民進黨「整容路線」，換回國民黨「整骨路線」，但現在韓國瑜任職不到2年，如果現在換掉他，就是換掉國民黨的整骨路線，「這樣會對高雄比較好嗎？」

陳以信呼籲，拜託高雄人，再給韓國瑜一個機會 給國民黨一個機會，再給高雄整骨路線一個機會。

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