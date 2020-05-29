雲端最前線／罷免案非正當性？韓將「冰處理」到底？

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罷韓投票進入倒數，高雄市長韓國瑜是否會祭出新動作或在罷免投票日前夕舉辦大型活動？根據韓國瑜幕僚表示，韓陣營從頭到尾都認為罷免案不具正當性，因此當韓國瑜公開透過臉書發表講話後就決定「冰處理」整起事件，至於如果罷韓過關，傳出將以訴訟方式反擊。《雲端最前線》29日邀請台北市議員李明賢、台北市議員王世堅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

為刺激消費政府將發放振興券，目前規劃每人消費1,000元即可獲得3,000元振興券，低收入戶則是規畫免費領，行政院長蘇貞昌預計6月2日親自開記者會向國人報告，但到底該用什麼模式發放？經濟部官員表示「沒說過不發現金」，也為振興券政策留下一些變數，但此話一出，也被網友酸「九彎十八拐」。

美國總統川普被問及貿易戰時表示，他29日將召開記者會，宣布政府將針對中國採取的新政策，並再次提及新冠肺炎疫情，「我們很不開心」。此外，川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）談到「港版國安法」時也說，「中國犯了一個巨大的錯誤」，必須為此負責。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。