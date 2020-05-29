巴西公墓空拍照曝光！　1.7萬醫護染疫全球最多　墓地空位還在挖…

▲巴西聖保羅市一處公墓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴西新冠肺炎確診數突破43萬例，死亡數達2.6萬人，過去24小時內更有1156人病逝，而醫療系統幾近崩潰的巴西，也是全球醫護人員染疫死亡數最多的國家，目前約有1.7萬名護理人員確診，至少有157人死亡。更有空拍機直擊，巴西聖保羅市的公墓空位都已經被一具具棺木填滿，景象相當驚人。

迅速增加的確診病例，讓本就不如歐美進步的巴西醫療系統逼近崩潰，根據巴西聯邦護士委員會（Cofen）和國際護士理事會（ICN）數據顯示，巴西有超過1.7萬名護理人員感染新冠肺炎（COVID-19），且有至少157人死亡，高於全球其他國家。

▲▼巴西死亡數達2.6萬，每天都有不計其數的死者等待下葬。（圖／達志影像／美聯社）



根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至29日上午10時，巴西確診數達43萬8238例，死亡數達2萬6754人；光是28日就增加2萬6417例確診、1156人死亡，成為全球第二嚴重疫情國，僅次於美國。更有空拍機直擊，巴西聖保羅市的維拉福爾摩沙公墓（Vila Formosa cemetery）空位都已經被一具具棺木填滿，還新挖了更多「空位」，景象相當驚人。

巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo）是該國的疫情中心，截至4月中旬，有9萬5000例確診集中在該市，死亡數也占了70％。儘管每天的確診人數都以「萬」為單位增加，但聖保羅市市長科瓦斯（Bruno Covas）仍宣布，該市會逐步解封，部分辦公室、商場會有限制地在6月恢復營業。

《中央社》報導指出，聖保羅州政府從6月開始實施15天的「理性恢復計畫」，當局將根據隔離率、病例數和病床位使用率等指標，定期對各地區進行評估。標準內的地區可以在每14天進入一個更加寬鬆的階段，若疫情惡化，則恢復到嚴格的限制階段。

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