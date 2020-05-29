全球確診破580萬！巴西單日暴增2.6萬人染疫　祕魯14萬人中鏢

▲祕魯突破14萬人確診，成為拉美第二大染疫國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間29日上午7點30分，全球累計580萬3416例確診、35萬9791死。美國突破170萬大關，巴西過去24小時暴增2萬6417例，累計已近44萬例確診，俄羅斯則朝40萬關卡增加中。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計172萬613例確診、10萬1573死、39萬9991例病癒、1564萬6041人接受篩檢。與此同時，美國解封計畫已經進行到第二階段，美國國家女子足球聯賽（NWSL）日前宣布，6月27日開始恢復比賽，將成為全美第一個復賽的體育聯盟。

巴西累計43萬8238例確診、2萬6754死，從超越俄羅斯染疫人口至今，不到一周的時間內，已經和俄羅斯拉開差距。俄羅斯方面，累計37萬9051例確診、4142死。

第四順位至第十順位，分別為英國27萬507例確診、3萬7919死；西班牙23萬7906例確診、2萬7119死；義大利23萬1732例確診、3萬3142死；法國18萬6364例確診、2萬8665死；德國18萬2196例確診、8470死；印度16萬5386例確診、4711死；土耳其16萬979例確診、4461死。

伊朗14萬3849例確診、7627死；祕魯14萬1779例確診、4099死；加拿大8萬9976例確診、6982死。