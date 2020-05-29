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禁令解除！雙鐵6/1起車上可飲食　車上不賣食品⋯吃完「仍要戴口罩」

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▲▼台鐵自強號,自強號車廂,台鐵車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲六月起可在台鐵列車上飲食。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台和緩，交通部台鐵局與高鐵公司表示，自6月1日起，搭車旅客維持社交距離時，可於列車上飲食，惟飲食完畢仍須配戴口罩。現階段仍不於列車上販售食品飲料。

高鐵公司表示，將自6月1日起，開放旅客在保持社交距離的前提下，可於列車上飲食。惟考量疫情仍未完全解除，敬請旅客乘車時仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康安全。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司指出，自即日起透過車站張貼公告，並於6月1日起透過車站、列車上廣播及車廂內跑馬燈等方式，宣導相關營運服務及防疫調整措施。

▲高鐵,高鐵公司,高鐵月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵車廂飲食禁令於六月解除。（圖／記者李宜秦攝）

另外，針對自由座、站票可否販售，交通部長林佳龍昨日表示，如果指揮中心同意販售自由座，雙鐵就會配合辦理，不過仍會有人數總量管制，避免車廂上旅客人數太多，且因為很難預期哪輛車上會有較多站票的情形，因此還是鼓勵大家盡量訂票。

林佳龍表示，雙鐵會彈性的因時、因地制宜，在當時判斷是否開放自由座，但不會事先預告決定，做到車廂不要太擁擠的要求。高鐵公司也表示，將持續依疫情狀況，配合政府政策及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施。

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