陳時中為「紓困之亂」微哽咽道歉：這是部長自己接來被打的

記者陳凱力、黃翊婷／綜合報導

政府因應新冠肺炎疫情推出紓困補助方案，部分民眾卻不太滿意，批評紓困又亂又慢。對此，有「最強業配王」之稱的衛福部長陳時中透露，很抱歉紓困給大家帶來困擾，畢竟這原本是勞動部的工作，是他表達要承接，「這是部長自己接來被打的！」

▲陳時中回應紓困之亂。（圖／記者陳凱力攝）

陳時中28日下午到新竹市慰勞一線防疫人員，並在市長林智堅陪同下品嘗在地美食、逛新竹公園。陳時中在致詞時表示，疫情開始時雖然趴趴走的人比較多，但每次指揮中心一宣布新的措施，大家都還是非常配合，讓他感觸很深，地方與中央都是一條心、不喊苦，人民更是有智慧，與政府一心一意配合，真的讓他非常感動。

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談到從新冠肺炎防疫到現在的紓困振興，陳時中一度微微哽咽，「我感到很感動，你們大家也很感動，但這些感動都是大家一起努力出來的」，他知道紓困給大家帶來的困擾，同時也要向社會局、區公所的同仁表達抱歉之意，畢竟這個工作原本是勞動部的，是他表達要承接，「我知道這很壞康（台語）」，這個歷年來就是沒登記、沒紀錄、什麼都沒有、資料最不全的部分，衛福部也可以說是一路走來像瞎子摸象。

▼▲陳時中走到哪身旁都有滿滿的人。

「要跟同仁說抱歉，這是部長自己接來被打的！」陳時中表示，他仍相信其他單位來接不會做得更好，「非常感謝大家在這麼困難、幾乎沒有資料的情況下，還能做到這麼好」，讓他覺得很欣慰、很有價值，並再次向地方同仁表達深深謝意。

此外，陳時中也提到，他從事公共事務非常多年，但從來沒有感覺人民如此團結，也因為這樣的團結，讓台灣在防疫上不論是過程還是結果，都在世界名列前茅，有的地方隔離能成功，都是硬打、硬關出來的，成果還不見得比台灣好，甚至其他國家都來請益，以前若是衛福部能和美國對上話，都算是「歷史鏡頭」，但這一次不一樣，其他國家不斷主動打電話來詢問，也顯示台灣的確能與世界接軌，能讓其他國家學習。