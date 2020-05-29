快訊／南投凌晨3:34發生4.6有感地震　網驚醒：中部晃好大！

記者董美琪／綜合報導

台灣29日凌晨3時34分23秒發生規模4.6有感地震，震源深度14.2公里，震央位置北緯23.64°東經120.76°，位在南投縣政府南偏東方29.3公里（位於南投縣竹山鎮）。

不少人從睡夢中驚醒，有中部網友驚呼晃很大，還有民眾表示，住在員林的家人被這一搖嚇醒，一直說「很晃」。《ETtoday新聞雲》網友也留言回應「有上下震了一下」、「台中大雅真的很晃，超大力」、「直接蹦一聲，玻璃嘎嘎響」。

各地震度級：

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● 雲林縣地區最大震度4級 4級：古坑、斗六市 3級：草嶺、土庫、水林、麥寮 2級：四湖

● 彰化縣地區最大震度4級 4級：彰化市 3級：員林、大城

● 南投縣地區最大震度3級 3級：信義鄉、名間 2級：南投市、日月潭 1級：魚池、埔里

● 嘉義縣地區最大震度3級 3級：阿里山、番路 2級：民雄、義竹 1級：大埔

● 嘉義市地區最大震度3級 3級：嘉義市

● 台中市地區最大震度3級 3級：梧棲 2級：霧峰、台中市、大甲 1級：烏石坑

● 台南市地區最大震度3級 3級：七股 2級：佳里 1級：東山、楠西、善化、新化、永康

● 台東縣地區最大震度1級 1級：利稻、海端

● 苗栗縣地區最大震度1級 1級：鯉魚潭、三義、苗栗市、竹南

● 高雄市地區最大震度1級 1級：旗山

● 花蓮縣地區最大震度1級 1級：鹽寮、花蓮市、西寶

● 新竹縣地區最大震度1級 1級：五峰、竹東

● 澎湖縣地區最大震度1級 1級：馬公市

● 宜蘭縣地區最大震度1級 1級：武塔