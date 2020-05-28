「最強葉配王」陳時中漫步新竹公園　品特色下午茶點名「最愛這一道」



▲林智堅帶著陳時中前往新竹公園喝特色下午茶。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

後防疫時代有「最強業配王」封號的衛福部長陳時中開始馬不停蹄到地方慰勞辛苦的第一線工作人員，28日下午繼新竹市北區區公所慰勞公所人員、廟口鴨香飯視察防疫友善餐廳後，陳時中在東道主林智堅的陪同繼續前往新竹公園散步，漫遊動物園周邊、昆蟲館、氣象站、湖畔料亭等近期超夯小旅行景點，陳時中和林智堅兩人在湖畔料亭喝下午茶，還開笑說「新竹公園非常美，自己從來不知道道有這麼好的地方，下次也要帶太太來」。

陳時中下午行程滿檔，4點開始在新竹市北區區公所慰勞完工作人員後，前往新竹市知名「廟口鴨香飯」視察防疫友善餐廳，視察後也順便品嘗了一下這道新竹在地美食，據幕僚偷偷表示，陳時中部長中午還沒有時間午餐，鴨香飯來得正是時候，果然鴨香飯一上桌，部長整碗吃光光。

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▲林智堅市長邊走邊為陳時中部長介紹，從新竹動物園的歷史到改變。（圖／記者陳凱力攝，下同）



市長林智堅繼續帶著陳時中漫遊新竹公園，林智堅當起響導，邊走邊介紹，從公園歷史、新竹市人口分布一直到公園內的景店介紹，如數家珍，一路也有不少時中粉緊緊跟隨，不斷拿出手機拍照、拿出隨身小物請陳時中部長簽名，陳時中最後受邀在新竹公園的湖畔料亭內喝特色下午茶。

主廚一一介紹下午茶點的特色，有寶山黑糖做的布丁、寶山種植的橄欖、還有客家鄉親珍藏20年的酸柑茶，陳時中部長也好胃口，來者不拒一一品嘗，大讚美味，最後點名寶山黑糖布丁，甜度剛剛好，非常喜歡。陳時中說，從來不知道新竹有這麼美的地方，適合熱戀的情侶、適合有孩子的家庭、還有已婚夫妻的生活小蜜月，簡直百搭，還說下次也要帶太太來。

▲陳時中為民眾簽名，藍框處就是部長最愛的黑糖布丁。

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