　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最強葉配王」陳時中漫步新竹公園　品特色下午茶點名「最愛這一道」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲陳時中、林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲林智堅帶著陳時中前往新竹公園喝特色下午茶。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

後防疫時代有「最強業配王」封號的衛福部長陳時中開始馬不停蹄到地方慰勞辛苦的第一線工作人員，28日下午繼新竹市北區區公所慰勞公所人員、廟口鴨香飯視察防疫友善餐廳後，陳時中在東道主林智堅的陪同繼續前往新竹公園散步，漫遊動物園周邊、昆蟲館、氣象站、湖畔料亭等近期超夯小旅行景點，陳時中和林智堅兩人在湖畔料亭喝下午茶，還開笑說「新竹公園非常美，自己從來不知道道有這麼好的地方，下次也要帶太太來」。

陳時中下午行程滿檔，4點開始在新竹市北區區公所慰勞完工作人員後，前往新竹市知名「廟口鴨香飯」視察防疫友善餐廳，視察後也順便品嘗了一下這道新竹在地美食，據幕僚偷偷表示，陳時中部長中午還沒有時間午餐，鴨香飯來得正是時候，果然鴨香飯一上桌，部長整碗吃光光。

▲陳時中、林智堅。（圖／記者陳凱力攝）

請繼續往下閱讀...

▲林智堅市長邊走邊為陳時中部長介紹，從新竹動物園的歷史到改變。（圖／記者陳凱力攝，下同）

市長林智堅繼續帶著陳時中漫遊新竹公園，林智堅當起響導，邊走邊介紹，從公園歷史、新竹市人口分布一直到公園內的景店介紹，如數家珍，一路也有不少時中粉緊緊跟隨，不斷拿出手機拍照、拿出隨身小物請陳時中部長簽名，陳時中最後受邀在新竹公園的湖畔料亭內喝特色下午茶。

主廚一一介紹下午茶點的特色，有寶山黑糖做的布丁、寶山種植的橄欖、還有客家鄉親珍藏20年的酸柑茶，陳時中部長也好胃口，來者不拒一一品嘗，大讚美味，最後點名寶山黑糖布丁，甜度剛剛好，非常喜歡。陳時中說，從來不知道新竹有這麼美的地方，適合熱戀的情侶、適合有孩子的家庭、還有已婚夫妻的生活小蜜月，簡直百搭，還說下次也要帶太太來。

▲陳時中、林智堅。（圖／記者陳凱力攝）

▲陳時中為民眾簽名，藍框處就是部長最愛的黑糖布丁。

►卸妝、洗臉、按摩、保養 1瓶搞定

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★
把家中的過期的票券找出來→進入連結頁面並輸入會員帳號及密碼→出現票券驗證畫面後依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行→就驗證成功囉

►竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑　她氣壞抱緊：不准走

►摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

►新竹最狂「斂財靈媒」豪宅囤1.1億現金　宮廟找肥羊：我是退休校長

ET快訊
吃海鮮想「經濟又實惠」！海產店「超胸美女老板」說話了：這些不
老公報備去出差…正宮看硬碟崩潰！他竟大方回「和小三性關係和諧
蔡政府「撐香港」推人道救援 　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面快走了⋯明「再下一天雨」就放晴！週末迎32°C↑好天氣

敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

「最強葉配王」陳時中漫步新竹公園　品特色下午茶點名「最愛這一道」

加壓測試漏油22公秉！馬公加油站油槽檢測爆異常

白羊、天秤越忙越旺！12星座「下周運勢」曝…小心天災人禍

長中教學表現連續9年獲青睞　直升班葉章楷獲哈佛書卷獎殊榮

56封家書處決前從獄中寄出！白恐受難者高一生：我的信要留下來，寂寞時看看

到新竹慰問醫護人員！　陳時中哽咽讚防疫：台灣能與世界接軌

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分　小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

鋒面快走了⋯明「再下一天雨」就放晴！週末迎32°C↑好天氣

敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

「最強葉配王」陳時中漫步新竹公園　品特色下午茶點名「最愛這一道」

加壓測試漏油22公秉！馬公加油站油槽檢測爆異常

白羊、天秤越忙越旺！12星座「下周運勢」曝…小心天災人禍

長中教學表現連續9年獲青睞　直升班葉章楷獲哈佛書卷獎殊榮

56封家書處決前從獄中寄出！白恐受難者高一生：我的信要留下來，寂寞時看看

到新竹慰問醫護人員！　陳時中哽咽讚防疫：台灣能與世界接軌

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分　小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

想玩台版芭比！老爸一聽氣炸...他嚇抖「還好阿嬤照片鎮壓」　釣出一票慘例

姊妹丼吃太兇！　他和姊姊辦公室直接壞…再啪妹妹拍害羞片

分析星座、打造審核機制　社交軟體教你如何「終結母單」

「床戰兒子女友」震撼影壇！影帝：就像上癮，毫不後悔

《The King》已殺青卻停播！　「改播《全境擴散》」原因曝光…演員全傻眼：沒人告知

鋒面快走了⋯明「再下一天雨」就放晴！週末迎32°C↑好天氣

WSBL／台電主力射手傷退　郭佳紋傷勢待觀察

專竊勁戰殺肉！30名車主組復仇聯盟怨：上午被抓晚上繼續偷…三重機車屠夫終收押

匯161萬「是投資不是詐騙」！警查出是詐騙帳戶　保住婦人血汗錢

端午節澎湃吃！超商端出超狂「伊比利豬海陸粽」　吃得到邪惡干貝、鮑魚

敦南誠品消失難以複製！凌晨2點後最平靜⋯「永遠為人們在夜裡留一盞燈」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

還原「2隻海戰車4140元」始末遭酸　布袋老闆想哭

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

卡卡兒869字槓上咖啡店：我就是蠢！

快訊／大雷雨再炸3縣市！　網驚：海線雨倒得很兇猛

繳費699給1200！同行壞笑：找5張100

中600萬彩券卻搞丟！老闆驚：損失應是1800萬元

媽手機壞了她裝不在意　偷給驚喜結局超鬧

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

快訊／「大雷雨」襲9縣市！　民眾嚇醒：天破洞了

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

更多熱門

相關新聞

陳時中到新竹！林智堅擺滿桌名產請部長幫葉配

陳時中到新竹！林智堅擺滿桌名產請部長幫葉配

「最強業配王」衛福部長陳時中28日下午到新竹市慰勞一線防疫人員，並在市長林智堅陪同下品嘗在地美食、逛新竹公園，市府也準備「超澎湃新竹伴手力」請陳時中推銷。林智堅開玩笑說，「部長不用擔心這一車要怎麼載，我們會打包宅配到衛福部，屆時也要請防疫五月天和所有衛服部的同仁一起分享」。

陳時中將訪台中一中商圈喝珍奶

陳時中將訪台中一中商圈喝珍奶

觀光大家長被忽視？陳時中全台跑

觀光大家長被忽視？陳時中全台跑

最強業配王到訪新竹市吃廟口鴨香飯

最強業配王到訪新竹市吃廟口鴨香飯

空姐還原陳時中穿搭　Z9：部長哪有那麼可愛

空姐還原陳時中穿搭　Z9：部長哪有那麼可愛

關鍵字：

陳時中新竹公園新竹動物園

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

內褲聞精液味抓姦！「台灣第一男模」前女友跳樓亡

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

「港版國安法」正式表決通過！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄「左營租屋」內幕

快訊／丫頭登記結婚了！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面