　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

養校犬、校貓不稀奇　三和國小食農好幫手「稻間鴨」超萌亮相

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 養校犬、校貓不稀奇 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 養校犬、校貓不稀奇，三和國小食農好幫手「稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小歷年在與社區耆老及彩田友善農作的共同合作下，發展出完整的友善稻米耕作體驗學習課程，在2020年3月27日全校師生一起下田插秧後，26日早上全校師生再度下田施肥與撿福壽螺，同時5隻無敵可愛「稻間鴨」登場亮相，與孩子們一起在稻田間實踐友善耕作、環境永續的精神。

活動首先由教導處皓崴主任示範施肥的動作要領，同時也讓孩子們辨別農田裡有害福壽螺及無害石螺的差別，提醒孩子們不要撿錯了；接著由輔導靖冠主任說明稻間鴨如何照顧稻田，並讓每個孩子都可以撫摸、輕抱小鴨鴨，小鴨鴨可愛的模樣、柔軟的羽毛以及無辜的眼神，讓孩子們完全迷倒，差點忘記今天的任務了。

請繼續往下閱讀...

▲ 養校犬、校貓不稀奇 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。

在人、鴨相見歡依依不捨後，孩子們由各班導師帶領，依序赤腳踏入稻田，用自己的雙腳感受土地的溫度，用自己的眼睛仔細搜尋福壽螺，並觀察稻苗的茁壯，再用自己的雙手將肥料施灑在稻田間，並將福壽螺撿起集中在小水桶內，同時也可不經意的看到小鴨鴨們搖動可愛的尾巴在水田裡悠遊來回，幫忙施肥、踩踏與吃掉福壽螺。

五年級蕭于喬說，以前都是自己下田撿福壽螺，今年很特別，可以跟鴨子們一起下田，親眼看到鴨子們在水田裡的快速踩踏，難怪老師說鴨子可以用腳激起泥水，讓雜早的種子不會發芽；一年級林紫湄說，本來覺得鴨子臭臭的，只想遠遠的看，沒想到今天老師就把鴨子抱在我眼前，我忍不住摸了牠好幾下，好柔軟的羽毛啊，真是太可愛了，讓我忘記鴨子大便臭臭的味道了。

▲ 養校犬、校貓不稀奇 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 三和國小致力推展友善耕作，不僅要讓孩子們親近認同家鄉的地理環境。三和國小校長陳紹賓（左1）。

校長陳紹賓表示，三和國小致力推展友善耕作，不僅要讓孩子們親近認同家鄉的地理環境，同時也要孕育孩子與孩子自然共生共好的公民素養，這次的新冠肺炎讓我們重新思考人與自然的利害關係。

陳紹賓說，學校歷年來都是由孩子下田徒手撿拾福壽螺，今年我們特別引進了5隻菜鴨，希望孩子們透過實際的人鴨互動，建立良善的生命互動關係，更期待孩子們在真實的生活經驗中認識人與生物、環境的密切關係，以珍惜、感恩、自然、共好的思維與行動來促進全球的永續發展。

「美麗最大的祕密」

▲ 養校犬、校貓不稀奇 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 三和國小全校師生再度一起下田施肥。

▲ 養校犬、校貓不稀奇 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 三和國小全校師生再度一起下田撿福壽螺。

▲ 養校犬、校貓不稀奇 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供）

▲ 孩子都可以撫摸、輕抱小鴨鴨，小鴨鴨可愛的模樣、柔軟的羽毛以及無辜的眼神。

ET快訊
26歲外國妹開趴後腹痛！　醫竟從下面...抓出一隻「18公分
計程車「台北→墾丁」...網紅破費萬元！專家揭真相：早就回本
港版國安法只有1票反對…網瘋傳「是他投的」　本人出面說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

養校犬、校貓不稀奇　三和國小食農好幫手「稻間鴨」超萌亮相

林命群住遍「全球41間」感動文華東方！開幕首年就傳要賣　家族背景曝光

民眾灌爆私訊！　中衛急列「6大公告」：大家冷靜！口罩沒那麼好買

還記得oBike？苦追業者移置保管欠費1500萬　新北市拍賣「1輛3元！」

夏天終於要來了！台灣將轉典型夏日　氣象專家揭「關鍵時間」

計程車「台北→墾丁」...網紅破費萬元！專家揭露真相：早就回本了

呱吉為寬宏售票請命！20場表演已投1億「生死存亡」　柯P回應了

5歲女兒視訊盼媽媽回家、病人咳不停…醫護為信念抗疫：心裡大概有底了

陳時中週末到台南　黃偉哲端出36道府城美食！網驚：菜單太邪惡

鋒面快走了⋯明「再下一天雨」就放晴！週末迎32°C↑好天氣

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

養校犬、校貓不稀奇　三和國小食農好幫手「稻間鴨」超萌亮相

林命群住遍「全球41間」感動文華東方！開幕首年就傳要賣　家族背景曝光

民眾灌爆私訊！　中衛急列「6大公告」：大家冷靜！口罩沒那麼好買

還記得oBike？苦追業者移置保管欠費1500萬　新北市拍賣「1輛3元！」

夏天終於要來了！台灣將轉典型夏日　氣象專家揭「關鍵時間」

計程車「台北→墾丁」...網紅破費萬元！專家揭露真相：早就回本了

呱吉為寬宏售票請命！20場表演已投1億「生死存亡」　柯P回應了

5歲女兒視訊盼媽媽回家、病人咳不停…醫護為信念抗疫：心裡大概有底了

陳時中週末到台南　黃偉哲端出36道府城美食！網驚：菜單太邪惡

鋒面快走了⋯明「再下一天雨」就放晴！週末迎32°C↑好天氣

「月薪5萬」竟被嫌太懶惰　背後原因反讓網友狂喊＋1：求介紹

養校犬、校貓不稀奇　三和國小食農好幫手「稻間鴨」超萌亮相

環保局要追查卡卡兒！咖啡店老闆「霸氣出面」…網友全讚翻

高票通過「港版國安法」　全國人大：比港英時期更享有權利和自由

擅刪9歲兒《Minecraft》存檔！「1年心血消失」他爆哭絕食　網分析：後果超嚴重

林命群住遍「全球41間」感動文華東方！開幕首年就傳要賣　家族背景曝光

「港版國安法」成功逆襲 北京保密到家...美情報搜集破功

中職／樂天客場想止敗　統一蝴蝶球費爾本把關

機車暴徒「血洗5村」！奈及利亞大規模槍擊74死　軍醫曝：幾乎都頭部中彈

美國若取消香港特殊待遇　港幣和美元聯繫匯率制何去何從？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

生活熱門新聞

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

夏天終於要來了！氣象專家揭「關鍵時間」

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

民眾灌爆私訊！中衛：沒那麼好買

海產店老闆曝　海戰車完勝關鍵

202張電子發票槓龜　他一按「驚奇中2000」

傍晚又有雨！再下一天放晴

神48秒「晃奶妹」球迷　觀眾晃暈

香港女大生「我不想移民台灣」文章被讚爆

海戰車南部收雙倍價　北海岸店家：沒那麼貴

更多熱門

相關新聞

口袋不深的消費指南　店家說：這些不要點

口袋不深的消費指南　店家說：這些不要點

日前民眾到嘉義縣布袋某海鮮店消費，點了連同每兩180元「海戰車」在內海鮮共花了7600元引發熱議，質疑「這樣合理嗎？」北海岸姊妹海鮮餐廳老闆娘江玉琴說，口袋不深的客人，如果到海鮮餐廳，要吃得「經濟又實惠」，有幾種海鮮盡量不要去點，因為結帳時會「超乎想像」。

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

新北市9000個社區大評比　前10名全在板橋、蘆洲區

新北市9000個社區大評比　前10名全在板橋、蘆洲區

金山5星級凱悅酒店動土　侯友宜：有眼光

金山5星級凱悅酒店動土　侯友宜：有眼光

新北停辦「2020貢寮國際海洋音樂祭」

新北停辦「2020貢寮國際海洋音樂祭」

關鍵字：

新北金山三和國小稻間鴨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

即／英：或延長BNO持有人留英期限

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

快訊／網紅卡卡兒求饒了！IG「悲情5字」連3跪

吳朋奉海邊揮手　前女友淚訴永遠愛你

夏天終於要來了！氣象專家揭「關鍵時間」

蔡允潔上《飢餓》收視創新低！

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面