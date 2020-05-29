▲ 養校犬、校貓不稀奇，三和國小食農好幫手「稻間鴨」超萌亮相。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小歷年在與社區耆老及彩田友善農作的共同合作下，發展出完整的友善稻米耕作體驗學習課程，在2020年3月27日全校師生一起下田插秧後，26日早上全校師生再度下田施肥與撿福壽螺，同時5隻無敵可愛「稻間鴨」登場亮相，與孩子們一起在稻田間實踐友善耕作、環境永續的精神。

活動首先由教導處皓崴主任示範施肥的動作要領，同時也讓孩子們辨別農田裡有害福壽螺及無害石螺的差別，提醒孩子們不要撿錯了；接著由輔導靖冠主任說明稻間鴨如何照顧稻田，並讓每個孩子都可以撫摸、輕抱小鴨鴨，小鴨鴨可愛的模樣、柔軟的羽毛以及無辜的眼神，讓孩子們完全迷倒，差點忘記今天的任務了。

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▲ 三和國小食農好幫手「5隻稻間鴨」超萌亮相。

在人、鴨相見歡依依不捨後，孩子們由各班導師帶領，依序赤腳踏入稻田，用自己的雙腳感受土地的溫度，用自己的眼睛仔細搜尋福壽螺，並觀察稻苗的茁壯，再用自己的雙手將肥料施灑在稻田間，並將福壽螺撿起集中在小水桶內，同時也可不經意的看到小鴨鴨們搖動可愛的尾巴在水田裡悠遊來回，幫忙施肥、踩踏與吃掉福壽螺。

五年級蕭于喬說，以前都是自己下田撿福壽螺，今年很特別，可以跟鴨子們一起下田，親眼看到鴨子們在水田裡的快速踩踏，難怪老師說鴨子可以用腳激起泥水，讓雜早的種子不會發芽；一年級林紫湄說，本來覺得鴨子臭臭的，只想遠遠的看，沒想到今天老師就把鴨子抱在我眼前，我忍不住摸了牠好幾下，好柔軟的羽毛啊，真是太可愛了，讓我忘記鴨子大便臭臭的味道了。

▲ 三和國小致力推展友善耕作，不僅要讓孩子們親近認同家鄉的地理環境。三和國小校長陳紹賓（左1）。

校長陳紹賓表示，三和國小致力推展友善耕作，不僅要讓孩子們親近認同家鄉的地理環境，同時也要孕育孩子與孩子自然共生共好的公民素養，這次的新冠肺炎讓我們重新思考人與自然的利害關係。

陳紹賓說，學校歷年來都是由孩子下田徒手撿拾福壽螺，今年我們特別引進了5隻菜鴨，希望孩子們透過實際的人鴨互動，建立良善的生命互動關係，更期待孩子們在真實的生活經驗中認識人與生物、環境的密切關係，以珍惜、感恩、自然、共好的思維與行動來促進全球的永續發展。

「美麗最大的祕密」

▲ 三和國小全校師生再度一起下田施肥。

▲ 三和國小全校師生再度一起下田撿福壽螺。

▲ 孩子都可以撫摸、輕抱小鴨鴨，小鴨鴨可愛的模樣、柔軟的羽毛以及無辜的眼神。