港高度自治「豈能由美定義」！胡錫進嗆：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

▲港版國安法強勢通過。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日宣布，香港不再具有高度自治地位，不再繼續享有美國法律賦予的特殊待遇。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進對此反斥華盛頓太過自戀，並稱「中國的實力決定了我們的海岸線上必然會有國際金融中心，中國人想讓它在哪裡，它就會在哪裡。」

胡錫進今（28）日凌晨在微博發文指出，香港有沒有處於高度自治狀態，豈能由美國定義！他認為蓬佩奧這樣的美國政客狂妄地以為，「香港的命運就攥在他們的手裡」。

「美國手裡實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，而它已經被中國人研究透了。」胡錫進表示，華盛頓想打出這張牌來，就由打出來吧，省得攥在手裏癢癢；「香港是美國最大的順差來源地，那裡有8.5萬美國公民，看看美方自己將如何吞下他取消香港獨立關稅地位的苦果」。

胡錫進點出，香港之所以保持著國際金融中心地位，最大的支柱是與中國內地龐大經濟體的特殊關係，這比美國是什麼態度要重要得多，「中國的的實力決定了我們的海岸線上必然會有國際金融中心，中國人想讓它在哪裡，它就會在哪裡。」

最後，他強調，美國這個超級大國，近些年「瞎折騰得越來越瘦了，如今又重病纏身。蓬佩奧在口出狂言之時，最好先把口罩戴好了。」

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