上街簽名力撐「港版國安法」！林鄭月娥：制法能讓市民安居樂業

▲香港特首上街頭簽名支持全國人大的決定。（圖／翻攝林鄭月娥臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「維護國安是每一個人的責任，與我們的日常生活息息相關。」香港特首林鄭月娥今（28）日中午時，到訪北角的街站簽名支持人大維護國安的立法工作，並指出新制度有助社會恢復穩定，還能促進香港的繁榮穩定，讓市民安居樂業，最後呼籲全港民眾一同參與簽名活動。

林鄭月娥28日晚間在臉書發文指出，中午她到了「香港各界撐國安立法聯合陣線」在北角的街站，簽下本名力撐全國人大有關香港維護國安的立法工作，還向現場的人說「國家安全，人人有責」，並強調香港不能成為國安的風險口，「全港市民都不想再受『黑暴』威脅」。

她相信市民能夠理解立法的目的和重要性，因此短短幾天已經有超百萬人簽名支持，特別感謝「聯合陣線」和義工們的努力，還指出盡早制定好國安法，有助於香港社會恢復穩定，「我們就有條件重振經濟、改善就業，促進香港的繁榮穩定，讓市民安居樂業。」

據悉，此次簽名活動是由「香港各界撐國安立法聯合陣線」於24日發起的簽名行動，聯合陣線在香港多區設置街站，以供市民現場簽名，並在網路上發起聯署簽名。

「全港街站都能見到市民踴躍簽名，不少市民對街站義工表示讚許，並表達渴望平穩安寧日子的心願。」聯合陣線發言人表示，國家安全立法已是香港社會共識，是市民的殷切期盼。截至28日中午，已有超過185萬市民參與支持。

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