港版國安法料通過　外媒曝華府盤算：香港特殊地位不會取消

▲香港民眾上街抗議，港警出動。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

中國人大審議「港版國安法」前夕，美方定調，香港已不再具有高度自治。分析人士27日坦言，美方的威脅並不會阻止北京政府制定港版國安法，但也不至於取消香港特殊貿易地位，因為中間牽扯到太多美國經濟與金融利益。

北京政府上周公布《香港維護國家安全立法》草案，內容範圍涵蓋禁止顛覆國家政權、分裂國家、恐怖主義活動、外部勢力干預等。消息一出引起批評人士強力反彈，稱這將削弱香港現在所擁有的自由，且美方多名官員與國會議員也抱持反對立場。

「不，這些都起不到任何作用，也不會改變北京政府對香港的總體方針」，英國智庫皇家國際事務研究所資深顧問研究員夏添恩（Tim Summers）向美媒CNBC透露，港版國安法屆時將如期通過，美國的言論和威脅並不會改變北京的立場。

▲美國國務卿蓬佩奧已正式宣布香港無法維持自治。（圖／達志影像／美聯社）

依據美國2019年通過的《香港人權與民主法案》，美國國務院必須每年向國會提交報告，審視香港是否仍有足夠自治權以享有美國給予的特殊待遇。如今，美國國務卿已正式宣布香港無法維持自治，未來可能取消香港特殊地位。

不過，澳洲智庫洛伊研究所研究員卡杉姆（Natasha Kassam）認為，美國政府應該不會做到這種程度，取消香港部分特殊待遇的動作，猶如選擇了「核選項」（nuclear option），只有一次的使用機會，且不清楚此舉是否具有成效。

夏添恩指出，華府可能迫於壓力對中採取行動，料採取馬格尼斯基人權問責法（Magnitsky Act）形式制裁，也就是允許美國政府制裁涉及貪腐、侵犯人權的個別人士。

▼人大會議今將審議港版國安法，針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。（圖／翻攝自CCTV）

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