兩岸熱線機制斷了？陳明通回「電話就在我桌上」...指北京改變現狀

▲立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通（右）與移民署署長邱豐光就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸「港版國安法」28日下午表決通過，對於蔡政府如何因應，以及經營未來四年的兩岸關係，陸委會主委陳明通今天在立法院備詢時強調，「兩岸熱線機制」一直在，電話就在辦公桌上，但「跳探戈是兩方的，我們會繼續努力」，並指改變現狀的是北京，不是台灣。

面對立委追問對港澳條例的態度，以及兩岸政策走向，陳明通表示，香港高度自主性下降，危及到國家安全，法律授權給我們一定的處置，當然「我們很不願意看到這種事情發生。」

▲香港示威者27日抗議活動，360人被警方逮捕。（圖／翻攝自香港警察臉書粉絲專頁）

他進一步表示，昨天在海基會與台商舉行座談會時，台商們也相信蔡政府的誠意，肯定過去四年政府秉持不挑釁、維持現狀的精神，也才能因此獲得817萬張選票的支持。但陳明通話鋒一轉，強調如今改變兩岸現狀的一方，很清楚的是北京，包括所謂「習五條」、「一國兩制台灣方案」的提出，和現在強加港版國安法。

因此，陳明通重申，政府希望維持台海和平，擴大交流對話，但很多事情需要雙方互相，所以面對北京的改變現狀，積極建構國家安全網。

對於立委孔文吉詢問，「馬習會」後，兩岸曾有熱線機制，現在能否藉此與對岸溝通？陳明通回應，熱線機制一直在、一直沒動，「電話在我辦公桌上，但我想這種事情要互相，打電話要互相，不能突襲。」

▲2015年馬習會後，兩岸曾建立事務首長熱線，並曾在2016年由時任陸委會主委夏立言，與大陸方時任國台辦主任張志軍進行過首次通話。（圖／記者張一中攝）

另對立委湯蕙禎詢問，中國大陸為何在此時強行推動國歌法、港版國安法。陳明通回應，按照陸委會的判斷，中共內部需要比較明顯，「因為不管在美中貿易戰、疫情等，其實給北京當局很大壓力」，北京必須尋求內部團結，因此認為香港「顏色革命」，可能影響到北京政權，「一連串錯誤解讀，造成今天這樣的結果。」

陳明通補充，香港人抗爭主要原因，包括要求立法會、特首雙普選，這都是中共政權過去曾答應過的。針對立委陳柏惟提出，安置港人來台，應有完善的審查方案，以防止如香港黑警等不受歡迎人物來台，陳明通回應，國安機構都有在關注，未來人道救援小組也會妥善因應。

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