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兩岸熱線機制斷了？陳明通回「電話就在我桌上」...指北京改變現狀

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▲▼立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通與移民署署長邱豐光就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通（右）與移民署署長邱豐光就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸「港版國安法」28日下午表決通過，對於蔡政府如何因應，以及經營未來四年的兩岸關係，陸委會主委陳明通今天在立法院備詢時強調，「兩岸熱線機制」一直在，電話就在辦公桌上，但「跳探戈是兩方的，我們會繼續努力」，並指改變現狀的是北京，不是台灣。

面對立委追問對港澳條例的態度，以及兩岸政策走向，陳明通表示，香港高度自主性下降，危及到國家安全，法律授權給我們一定的處置，當然「我們很不願意看到這種事情發生。」

▲香港示威者27日抗議活動，360人被警方逮捕。（圖／翻攝自香港警察臉書粉絲專頁）

▲香港示威者27日抗議活動，360人被警方逮捕。（圖／翻攝自香港警察臉書粉絲專頁）

他進一步表示，昨天在海基會與台商舉行座談會時，台商們也相信蔡政府的誠意，肯定過去四年政府秉持不挑釁、維持現狀的精神，也才能因此獲得817萬張選票的支持。但陳明通話鋒一轉，強調如今改變兩岸現狀的一方，很清楚的是北京，包括所謂「習五條」、「一國兩制台灣方案」的提出，和現在強加港版國安法。

因此，陳明通重申，政府希望維持台海和平，擴大交流對話，但很多事情需要雙方互相，所以面對北京的改變現狀，積極建構國家安全網。

對於立委孔文吉詢問，「馬習會」後，兩岸曾有熱線機制，現在能否藉此與對岸溝通？陳明通回應，熱線機制一直在、一直沒動，「電話在我辦公桌上，但我想這種事情要互相，打電話要互相，不能突襲。」

▲▼馬習會，馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

▲2015年馬習會後，兩岸曾建立事務首長熱線，並曾在2016年由時任陸委會主委夏立言，與大陸方時任國台辦主任張志軍進行過首次通話。（圖／記者張一中攝）

另對立委湯蕙禎詢問，中國大陸為何在此時強行推動國歌法、港版國安法。陳明通回應，按照陸委會的判斷，中共內部需要比較明顯，「因為不管在美中貿易戰、疫情等，其實給北京當局很大壓力」，北京必須尋求內部團結，因此認為香港「顏色革命」，可能影響到北京政權，「一連串錯誤解讀，造成今天這樣的結果。」

陳明通補充，香港人抗爭主要原因，包括要求立法會、特首雙普選，這都是中共政權過去曾答應過的。針對立委陳柏惟提出，安置港人來台，應有完善的審查方案，以防止如香港黑警等不受歡迎人物來台，陳明通回應，國安機構都有在關注，未來人道救援小組也會妥善因應。

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